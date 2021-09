Eisbären Berlin feiern Auswärtssieg in Bremerhaven

Vor 2407 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven gingen die Berliner früh in Führung.

Die Eisbären Berlin haben ihren zweiten Sieg nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). Kevin Clark, Matt White, Marcel Noebels und Leonhard Pföderl sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Erfolg der Hauptstädter, die konsequent verteidigten und vor allem im zweiten Drittel offensiv zu glänzen wussten.

Vor 2407 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven gingen die Berliner früh in Führung: Clark fälschte einen Distanzschuss von Kapitän Frank Hördler entscheidend ab. Danach dominierten die Gäste das Spiel und kamen zu zahlreichen Chancen, scheiterten aber immer wieder am Bremerhavener Goalie Brandon Maxwell. So gingen die Hauptstädter nur mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause.

Das änderte sich im zweiten Drittel: Erst schloss White einen Alleingang erfolgreich ab, dann trafen Noebels und Pföderl für die zeitweilig furios kombinierenden Eisbären. Im Schlussabschnitt bemühten sich die Gastgeber um eine Ergebnisverbesserung, konnten Tobias Ancicka, der erneut anstelle von Mathias Niederberger im Tor der Berliner stand, aber nicht überwinden. So konnte der 20 Jahre alte Goalie seinen ersten Shutout in der laufenden Saison feiern.