Lee zieht sich als Chef der Eisbären Berlin zurück

Berlin. Es ist eine Ära, die ihr Ende findet. Denn Peter John Lee, der Geschäftsführer der Eisbären Berlin, gibt seinen Posten kurz nach dem Gewinn der achten Meisterschaft des Klubs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ab. „Das ist ein guter Zeitpunkt nach dem achten Titel, daher ist mir der Schritt nicht so schwer gefallen“, sagt der Kanadier, der Ende 1995 zu den Eisbären stieß – damals noch als Spieler. Im Januar wurde Lee 65 Jahre alt und entschied sich nun für einen Rückzug aus dem Tagesgeschäft.

Das übernimmt jetzt der bisherige Geschäftsstellenleiter Thomas Bothstede, der als neuer Geschäftsführer zusammen mit dem Sportdirektor Stéphane Richer die Geschicke des DEL-Rekordmeisters lenken wird. „Wir haben in den letzten Jahren eine gute Struktur aufgebaut, die beiden haben sehr gute Arbeit geleistet dabei. Ich werde sie auch in Zukunft unterstützen“, so Lee, der in den Aufsichtsrat des Klubs wechseln wird als Stellvertreter des dortigen Vorsitzenden Luc Robitaille. Der ist der Klub-Chef der Los Angeles Kings, des NHL-Klubs, der im Konstrukt des Eisbären-Besitzers Anschutz Entertainment Group die Entscheidungen in Berlin absegnen muss.

Seit 1995 ist Peter John Lee bei den Eisbären Berlin

Nach Phasen als Spieler und Trainer der Eisbären übernahm Lee Anfang 2000 den Posten des Sport-Managers, 2006 dann die Gesamtverantwortung für den geschäftlichen Bereich. Untrennbar mit Lee verbunden ist der Aufstieg der Berliner zum erfolgreichsten Klub der DEL. Vor allem die Zeit zwischen 2005 und 2013 prägten die Eisbären dank der klugen Einkaufspolitik von Lee und gewannen in dieser Zeit sieben Meisterschaften, den Pokal sowie die European Trophy.

Der Rückzug nun kommt nicht überstürzt. „Wir haben viel darüber gesprochen, wie die Eisbären der Zukunft aussehen können“, so Lee, der dabei zu dem Entschluss gekommen ist, dass es Zeit für einen Wechsel an der Spitze ist. „Ich habe fast alles gemacht im Klub. Jetzt schaue ich mehr von oben auf das, was passiert“, so Lee.

