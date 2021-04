5:3 gegen Iserlohn: White schießt Eisbären ins Halbfinale

Berlin. Matt White sah aus wie einer, der gerade einen harten Arbeitstag hinter sich gebracht hat. Abgekämpft und mit müdem Blick stand der Stürmer der Eisbären Berlin beim Interview und gab Auskunft über das, was in den gut zweieinhalb Stunden zuvor passiert war: „Wir haben um unser Leben gekämpft.“ Oder eben um den Einzug ins Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Dank des 5:3 (0:2, 4:1, 1:0) am Sonnabend im dritten Viertelfinale gegen die Iserlohn Roosters ist das gelungen. Und dank Matt White, der im zweiten Drittel einen Hattrick aufs Eis zauberte. Die Eisbären setzten sich in der „Best of three“-Serie mit 2:1 durch und dürfen weiter vom Titelgewinn träumen.

Eisbären verschlafen Start in die Partie

Dabei hatte die Partie alles andere als vielversprechend begonnen. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin war im ersten Drittel direkt mit 0:2 in Rückstand geraten. Durch zwei Treffer von Marko Friedrich gingen die Gäste mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die erste Pause. „Das war natürlich nicht der Start, den wir uns vorgestellt hatten“, monierte der Coach. Und Sportdirektor Peter John Lee erklärte: „Die Jungs haben gemerkt, dass sie was anders machen, was besser machen müssen.“

Und das taten die Eisbären dann auch. White und Co. kamen aber mit einer starken Antwort aus der ersten Pause. Der US-Amerikaner brauchte zehn Minuten und zwölf Sekunden, um die Partie zu drehen. Seine Tore in der 21., 30. und 32. Minute ließen die Eisbären aufatmen. Dass Kris Foucault nur wenig später noch auf 4:2 erhöhte (33.), war ein Zeichen der in dieser Saison so bärenstarken Offensive.

Im Halbfinale geht es für die Eisbären gegen Ingolstadt

„Wir wissen, dass wir treffen können“, erklärte White, der im Play-off schon vier Mal erfolgreich war, „und das haben wir dann auch gemacht.“ Einen kleinen Dämpfer hielt das souverän ausgespielte zweite Drittel aber noch bereit: Den Iserlohnern gelang nur Sekunden vor der zweiten Pause der Anschlusstreffer. So kämpften im dritten Drittel beide Teams auf Augenhöhe – mit dem besseren Ende für die Eisbären: Ryan McKiernan erhöhte auf 5:3 (52.) – der Endstand.

Über ein ähnlich glückliches Ende wie in Berlin durfte man sich auch in Mannheim und Wolfsburg freuen. Mit einem Overtime-Sieg gegen Straubing (4:3 n.V.) sicherten sich die Adler ebenso einen Platz im Halbfinale wie die Grizzlys aus Wolfsburg, die ebenfalls in der Overtime Bremerhaven bezwangen (3:2 n.V.). Ingolstadt war schon nach dem zweiten Viertelfinal-Spiel für die Runde der letzten vier qualifiziert, nachdem man München rausgeworfen hatte.

Während Wolfsburg es nun mit Mannheim zu tun bekommt, heißt der Gegner für die Eisbären ab Montag Ingolstadt. „Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir gegen jeden bestehen“, erklärt Trainer Aubin. Das Ziel Meisterschaft, es ist ein wenig näher gerückt.

