Eisbären Berlin verpatzen Play-off-Generalprobe

Augsburg/Berlin. Man kann der Mannschaft des EHC Eisbären nicht vorwerfen, dass sie am Ende nicht gekämpft hätte, um mit einem guten Gefühl ins Play-off um die deutsche Eishockey-Meisterschaft zu gehen. Und doch klappte es nicht, weil das Team von Trainer Serge Aubin im letzten Spiel der DEL-Punkterunde bei den Augsburger Panthern die Anfangsphase verschlief. So verloren die Berliner bei den Schwaben mit 5:6 (0:3, 2:0, 3:2) nach Penaltyschießen. „Im Play-off müssen wir mehr zeigen“, ärgerte sich der Coach.

Die Eisbären blieben dennoch Spitzenreiter der Gruppe Nord und bekommen es im Viertelfinale im Modus „Best of three“ mit dem Tabellenvierten Iserlohn Roosters zu tun, gegen die sie letzten drei ihrer insgesamt vier bisherigen Saisonspiele gewonnen haben. Die erste Partie findet am Dienstag (19.30 Uhr) in der Mercedes-Benz Arena statt, die zweite am Donnerstag (19.30 Uhr) im Sauerland. Falls es dann 1:1 steht, fiele die Entscheidung am Sonnabend (17.30 Uhr, alle live bei Magentasport) wieder in Berlin.

Eisbären-Trainer Aubin mit seinem Team unzufrieden

Aubin stellte klar, dass eine Leistung wie in Augsburg nicht erfolgversprechend ist. „Egal, gegen wen du spielst: Wenn du so spielst wie wir im ersten Drittel, ist es schnell vorbei.“ Da wirkten die Eisbären, als seien sie gerade erst aus dem Winterschlaf erwacht. Die Panther nutzten dies zu einer 3:0-Führung. Der EHC kämpfte sich durch Treffer von Simon Deprés und Parker Tuomie heran. Dann scheiterte Matt White einmal an Torhüter Markus Keller, einmal am Pfosten – und schon hieß es nach zwei schnellen Kontern 5:2.

Es spricht für die Eisbären, die ihre Stammkräfte Marcel Noebels, Frank Hördler und Mathias Niederberger pausieren ließen, dass sie nicht nachließen. Sebastian Streu, Chris Foucault und 35 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit Matt White erkämpften mit ihren Treffern den Ausgleich. „Wir haben eine tolle Moral gezeigt“, fand Tuomie. „Da haben wir uns richtig gut zurückgekämpft“, sagte auch Verteidiger Jonas Müller, „aber im ersten Drittel waren wir irgendwie gar nicht anwesend. Insofern können wir mit dem einen Punkt sehr zufrieden sein.“ Er erwarte einen heißen Kampf gegen Iserlohn, „das werden ziemlich harte Spiele“.

Aubin sieht das genauso, „aber ich erwarte auch, dass mein Team dafür bereit ist“. Sonst folgt dem schlechten Gefühl in Augsburg ein noch viel schlechteres im Play-off-Viertelfinale.

