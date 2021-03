Eisbären Berlin verlängern Vertrag mit Trainer Aubin

Berlin. Kurz vor dem Start der zweiten Saisonphase in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Eisbären Berlin den Vertrag mit Trainer Serge Aubin um zwei Jahre verlängert. Der 46-Jährige, der in seiner zweiten Saison bei den Hauptstädtern arbeitet, führt den EHC als Tabellenführer in die Spiele gegen die Süd-Gruppe der Liga, die am Sonntag mit der Partie gegen die Augsburger Panther beginnt (17 Uhr, Sport1/Magentasport).

„Ich bin sehr dankbar und hoffe, dass wir fortsetzen können, was wir begonnen haben“, sagt der Kanadier, der bereits in Hamburg, Wien und Zürich als Cheftrainer tätig war. Seit er die Mannschaft der Berliner übernommen hat, spielen die Eisbären wieder sehr leidenschaftliches, intensives und attraktives Eishockey. Nach Platz vier in der vergangenen Saison, in der das Play-off ausfallen musste aufgrund der Pandemie, gelang es Aubin, das Team weiterzuentwickeln und zu einem der Favoriten im diesjährigen Titelkampf zu formen.

Das wollten die Berliner nun belohnen. „Wir sind sehr zufrieden mit Serge Aubins Arbeit. Er hat die richtigen Impulse auf der Trainerbank gesetzt. Ich bin davon überzeigt, dass Serge der richtige Trainer für die Zukunft der Eisbären Berlin ist“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer.

