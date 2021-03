Eisbären Berlin: Das dicke Ende der Nord-Runde

Berlin. Sie haben wohl das Zeug zum Meister. Obwohl sie als Außenseiter in das Halbfinale gestartet sind, als Vierter der Punktrunde in der Eishockey Bundesliga. Eigentlich ohne Chance, wenn man den riesigen Vorsprung betrachtet, den der ERC Ingolstadt als Erster vor den Frauen der Eisbären Juniors hatte. 25 Zähler mehr nach 24 Spielen, eine Tordifferenz, die um 66 Treffer besser war. Doch die alten Zahlen bedeuten im Play-off nicht alles, mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) setzten sich die Berlinerinnen beim Final Four in Füssen durch und greifen am Sonntag gegen den Sieger der später ausgetragenen Partie Planegg/Memmingen nach dem Titel.

Das wollen Männer der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ebenso. Den ersten Teil auf dem Weg dorthin hat das Team von Trainer Serge Aubin erledigt und dabei seine Ambitionen deutlich untermauert. Mit dem höchsten Saisonsieg beendeten die Berliner die rein regionale Phase, in der sie nur gegen die Mannschaften im Norden antraten. Gegen die Düsseldorfer EG erlebte der Tabellenführer kaum Gegenwehr und demütigte die Rheinländer mit einem 8:1 (3:0, 4:0, 1:1). Viermal standen die Eisbären den sechs Kontrahenten aus dem Norden nun gegenüber und können mit einem guten Gefühl in die einfache Runde aus Hin- und Rückspiel gegen die Süd-Mannschaften gehen, die am 21. März mit der Partie gegen Augsburg beginnt. „Wir haben einfach gespielt, das hat mit am besten gefallen“, sagte Aubin.

Vor ein paar Wochen noch durfte auch der DEG eine gute Platzierung zugetraut werden, doch seither befinden sich die Düsseldorfer in einem Abwärtstrend, der in Berlin seinen Tiefpunkt erreichte. Gegen den Sechsten durften die Berliner im ersten Drittel gleich dreimal das gleiche Tor erzielen. Pass auf die linke Seite, der freie Mann dort zog ab und traf. Zweimal war dies Leonhard Pföderl (5./12.) und einmal Lukas Reichel (17.). Mühelos spazierten die schnellen EHC-Stürmer durch die körperlose Defensive der Gäste, spielten schnell und trafen sicher. Kris Foucault legte dreifach nach (26./29./58.), Zach Boychuk (34./ÜZ) und Matt White (37.) erhöhten ebenso.

So leicht das Spiel auch lief, braute sich für die Verantwortlichen parallel etwas Unangenehmes zusammen. Die Fans der Eisbären veröffentlichten in der 30. Spielminute – in der normalerweise das bekannte „Ost-, Ost-, Ost-Berlin“ ertönt, wenn die Anhänger in der Mercedes-Benz Arena sind – einen offenen Brief. In diesem beklagen sie Versäumnisse des Klubs im Umgang mit denjenigen Fans, die das Geld für ihre nicht nutzbare Dauerkarte komplett erstattet haben wollten. Zudem äußern sie Sorgen über das zukünftige soziale Engagement des Klubs, das bisher sehr groß war, zuletzt aber wohl etwas stockte. Der Diskussionsbedarf scheint groß, und das dürfte für die Eisbären schwerer wiegen als der Ehrentreffer der DEG.

