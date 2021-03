Eisbären Berlin: Der Scharfschütze, der ohne Tore kam

Dass Matt White in Riga Pech hatte, war das Glück der Eisbären Berlin. Mit dem EHC glaubt der Amerikaner an große Ziele.

Berlin. In der Freude schwang fast ein wenig Erleichterung mit. Die Spiele zuvor hatten etwas an den Nerven gezerrt, spiegelten nicht immer die Wirklichkeit ganz genau wider. Umso wohltuender wirkte da das jüngste Resultat, das 5:1 der Eisbären Berlin in Bremerhaven. Es war deutlich, schon zur Hälfte der Spielzeit stand der Sieger fest. Ein überzeugender Auftritt in allen Facetten, von allen Formationen. „Es ist ein gutes Gefühl nach drei Niederlagen, dass alle vier Reihen treffen“, sagt Matt White.

Sie haben es erzwungen, sind ihre jüngsten Nachlässigkeiten konsequent angegangen. „Wir sind mehr vor das Tor gegangen und haben viele Schüsse abgegeben“, sagt Trainer Serge Aubin. Die meisten dieser Schüsse kamen von White, sieben waren es diesmal. Einer traf ins Ziel. Der US-Amerikaner ist fast immer derjenige, der die gegnerischen Torhüter am öftesten prüft. Sein Offensivdrang ist sein Markenzeichen. Kaum jemand in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zieht so oft ab wie Matt White, 141 Mal schon in dieser Saison.

Die Eisbären griffen sofort zu, als White zu haben war

Genau das ist es, was sie sich beim Tabellenführer der Gruppe Nord erhofft haben. Elf Tore trug White bereits bei und rangiert damit an dritter Stelle in der Mannschaft sowie unter den Top Acht in der DEL, die eigentlich gar nicht sein Ziel war. Zumindest diesmal nicht, denn der 31-Jährige spielte schon von 2017 bis 2019 in Deutschland, erlebte einiges mit den Augsburger Panthern. Seither probierte er es in der panrussischen KHL, zuletzt mit etwas Pech im Abschluss. Genau das war das Glück des EHC.

Dort kannte man ihn aus Augsburger Zeiten, wusste, wie gefährlich der Stürmer ist. „Er trifft“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer. Der änderte sogar seine Pläne, als White plötzlich auf dem Markt auftauchte. Nach dem überraschenden Karriereende von Maxim Lapierre suchten die Berliner zunächst einen Mittelstürmer. „Doch dann ergab sich die Chance mit White, da hatten wir ein gutes Timing“, so Richer, der mit seinen kurzfristigen Entscheidungen in dieser Saison ziemlich gut lag. Nicht nur White zog es ohne langes Überlegen nach Berlin. Auch die Angreifer Kris Foucault, Giovanni Fiore oder Zach Boychuk stießen später zur Mannschaft, die erst zu Saisonbeginn konkrete Form annahm, statt wie sonst üblich zum Start des Trainingscamps. Auch die jüngste Verpflichtung von Simon Després verspricht einiges.

Whites Weg nach Berlin führte über Riga, eine schöne Stadt an der lettischen Ostseeküste, in der sich der Angreifer sportlich nicht gut zurechtfand. Es ist die einzige Station in seiner Karriere, in der eine Null in der Rubrik Tore verzeichnet steht. White freute sich auf die Aufgabe, hatte im Spätsommer unterzeichnet dort und war froh, nach Monaten der coronabedingten Unklarheit wieder in der KHL spielen zu dürfen. „Aus irgendwelchen Gründen hat es dann nicht geklappt. Ich habe einfach nicht getroffen, das ist natürlich ein Problem. Ich habe immer noch keine Antwort darauf“, sagt der Stürmer, der nur eine Saison zuvor der punktbeste Spieler von Neftechimik Nischnekamsk gewesen ist und Riga nach lediglich 16 Partien wieder verließ.

Mit den Augsburgern Panthern gelang ihm fast ein Coup

Kurz vor dem Ural machten ihm die Unwägbarkeiten in dieser fremden Welt wenig aus. „Das war definitiv eine besondere Erfahrung, das steht fest“, erzählt White. Er war anders als sonst ohne seine Verlobte unterwegs, im Team gab es lange auch nur drei Ausländer. Und damit nur wenige Kollegen, mit denen er die Freizeit verbrachte. „Aber für mich war es dennoch eine gute Zeit, es gab nichts, was ich bereuen müsste“, so White, der sich in einem sehr defensiv geprägten Eishockey wacker schlug, es sogar mit Neftechimik in das Play-off schaffte.

Eine Saison zuvor hätte er mit den Augsburger Panthern sogar fast das Finale in der DEL erreicht. Es war eine dieser Spielzeiten, wie sie Klubs wie die Schwaben, die sich sonst im Mittelfeld oder noch weiter unten tummeln, nur selten erleben. In der einfach alles zusammenpasste, in der sie Dritter in der Hauptrunde wurden und dann im Halbfinale erst im siebten Spiel am vorherigen Serienmeister München scheiterten. „Das war eine tolle Zeit“, so White, der dabei 26 Tore erzielte und ein Jahr vorher mit den Panthern Zwölfter geworden war.

Dass es ihn überhaupt dorthin verschlug, hatte mit alten Bekannten zu tun. White spielte zunächst an der Uni, wurde nie von einem NHL-Team gedraftet, musste sich über die dritte Liga in Nordamerika in die zweite hochkämpfen, sah aber bald, dass es mit der NHL nichts werden würde. „Daher wollte ich andere Optionen ausprobieren, wusste aber nicht genau, wohin ich gehen sollte. Allerdings kannte ich einige Spieler in Augsburg“, sagt der Amerikaner, der bei seinen Dienstreisen nach Berlin damals schon einiges von der Hauptstadt sehen konnte.

Am Sonntag kommen die Roosters nach Berlin zu den Eisbären

Momentan geht er mit seiner Verlobten vorrangig durch Parks, erlebt die Stadt draußen, obwohl er sie auch gern mal von innen kennenlernen würde. Sportlich boten die Eisbären ihm trotzdem gleich ein Zuhause, in dem er sich nach dem Reinfall in Riga sofort wohl fühlte. „Ich denke, mein Stil passt gut zu dem des Klubs. Ich bin gern in Puckbesitz und erzeuge viel Offensive“, erzählt White, der sich nach der langen Phase in der Nordgruppe auf die Partien gegen die Südteams freut. Dort wird sich zeigen, was im Play-off zukommt auf die Berliner, die am Sonntag die Iserlohn Roosters empfangen (17 Uhr/Magentasport).

Den Scharfschützen erinnert manches jedenfalls an die Saison vor zwei Jahren mit den Panthern. „Wir haben eine sehr starke Mannschaft. Da ist viel Glaube in der Kabine, dass wir es bis zum Finale schaffen können“, sagt White. Einiges dabei wird davon abhängen, wie viele seiner Schüsse im Netz landen.

