Eisbären Berlin verlieren mit 3:5 beim Verfolger Bremerhaven

Die Eisbären Berlin verloren ihr zweites Spiel in Folge. Beim Tabellenzweiten Fischtown Pinguins Bremerhaven kassierten sie ein 3:5.

Bremerhaven. Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage hintereinander kassiert. Am Freitagabend verlor der Spitzenreiter der Nordgruppe mit 3:5 (1:1, 0:3, 2:1) beim Tabellenzweiten Fischtown Pinguins Bremerhaven, der damit bis auf fünf Punkte an die Hauptstädter heranrückte. Treffer von Zach Boychuk, Jonas Müller und Leonhard Pföderl reichten den Eisbären nicht, weil sie sich im zweiten Drittel eine Schwächephase geleistet hatten.

Vor leeren Rängen in der Eisarena Bremerhaven begannen beide Teams mit großem Einsatz und hohem Tempo. Carson McMillan traf, als die Gastgeber erstmals in Überzahl spielten, Boychuk glich wenig später ebenfalls im Powerplay aus. Nachdem das Spiel lange ausgeglichen gewesen war, verloren die Eisbären Mitte des zweiten Drittels die Konzentration: Innerhalb von gut drei Minuten zogen die Bremerhavener durch Tore von Jan Urbas, Maxime Fortunus und erneut McMillan davon.

Tobias Ancicka ersetzte daraufhin Mathias Niederberger im Tor der Gäste, die im Schlussabschnitt durch Treffer von Müller und Pföderl noch einmal herankamen. Doch Niklas Andersen entschied das Spiel kurz vor dem Ende zugunsten der Bremerhavener, als Ancicka seinen Kasten zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassen hatte.