Eisbären Berlin Eisbären Berlin verlieren erstmals in dieser Saison daheim

Berlin. Das Ende war zuletzt kaum zu erahnen. Zu sicher agierten die Eisbären Berlin, zu dominant, zu kaltblütig. Auch gegen die Grizzlys Wolfsburg bestimmte der Tabellenführer der Gruppe Nord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Spiel, war einfallsreicher, schneller. Nur diesmal eben nicht genau genug vor dem Tor. Deshalb riss nicht nur die Serie von fünf Siegen beim EHC, das 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen den Vierten war im neunten Heimspiel der Saison die erste Niederlage. Auch für Marcel Noebels endete eine Erfolgssträhne, nach 15 Spielen gelang ihm erstmals kein Scorerpunkt.

Bislang hatte es für die Mannschaft von Trainer Serge Aubin bei zwei Duellen in Niedersachsen zwei Niederlagen gesetzt. Dafür wollten sich die Berliner nun revanchieren – und kamen entsprechend motiviert aus der Kabine. Mit viel Schwung attackierten die Eisbären in der Anfangsphase die Grizzlys, gaben eine Reihe von Schüssen ab. Einer davon landete hinter dem Tor an der Bande, prallte zurück und wurde von Matt White im zweiten Anlauf zur Führung verwertet (8.).

Tuomie erzielt den späten Ausgleich für die Eisbären Berlin

Mit zwei Strafzeiten unterbrachen die Berliner selbst ihren Rhythmus, wurden dafür von Anthony Rech mit dem Ausgleich bestraft (12.), konnten anschließend allerdings weiter Druck machen. Die Ungenauigkeit in den Abschlüssen ermöglichte es Chet Pickard im Tor der Grizzlys jedoch, die Partie offen zu halten. So sehr die spielerische Dominanz der Eisbären immer offensichtlicher wurde, fielen die zuletzt sehr effizienten Berliner diesmal aber auch mit einer generösen Freizügigkeit im Umgang mit ihren Chancen auf.

Besonders tat sich Mark Zengerle dabei hervor, ihm stand das Tor bereits weit offen, weil Pickard auf der anderen Seite war. Doch der EHC-Angreifer verzog trotzdem (26.). Bei der Anzahl der Möglichkeiten der Berliner kam bald der Verdacht auf, dass die mit ihrem Beitrag zum Spiel eher bescheidenen Gäste irgendwann glücklich zuschlagen könnten. Als Pekka Jormakka plötzlich zu einem Alleingang kam, war Mathias Niederberger im EHC-Tor allerdings zur Stelle (37.). Als Max Görtz den Puck in Richtung Tor spielte, war es soweit. Aber nur, weil EHC-Verteidiger Ryan McKiernan unhaltbar abfälschte (48.).

Das Anrennen des EHC wurde allerdings doch noch belohnt, als Parker Tuomie zum 2:2 traf und die Berliner in die Verlängerung brachte (56.). Dort entschied der Treffer von Sebastian Furchner jedoch zugunsten der Gäste, die bereits den siebten Sieg in Serie feierten.

