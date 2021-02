In der Abwehr fehlt den Eisbären Berlin noch etwas

Berlin. Bei dem, was derzeit in der Offensive passiert, schmerzt es den einen oder anderen Fan der Eisbären Berlin ganz gewiss, so viel Spielfreude nicht live in der Arena verfolgen zu können. Spiel um Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) treffen die Berliner nach Belieben, schlugen gerade die Kölner Haie mit 6:1 und sind nun das torgefährlichste Team der Liga mit 67 Treffern. „Es macht sehr viel Spaß, den Jungs zuzuschauen“, sagt Trainer Serge Aubin mit einem zufriedenen Lächeln.

Über die Abteilung Attacke muss sich die sportliche Leitung des Tabellenführers der Nord-Gruppe also keine Gedanken machen. Und wenn man sieht, dass die Defensive mit 36 Gegentoren nur vom Süd-Spitzenreiter Mannheim (34) unterboten wird, scheint alles in bester Ordnung zu sein beim EHC. Dennoch gibt es in der Abwehr plötzlich Handlungsbedarf, nachdem sich Stefan Espeland kurzfristig für einen Wechsel nach Salzburg entschieden hat. „Mit nur sechs Verteidigern in die nächste Runde und das Play-off zu gehen, wäre ein bisschen dünn“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer.

Eisbären Berlin suchen großen, kräftigen Abwehrspieler

Düsseldorf dient da als Beispiel, auf einmal fehlen zwei Verteidiger für längere Zeit wegen Verletzungen. Das kann die Statik des Teams leicht beeinflussen. Darauf wollen es die Eisbären nicht ankommen lassen. „Die Tendenz ist, einen Verteidiger zu holen. Er soll groß sein, kräftig, einen guten Aufbaupass haben“, so Richer. Wenn es geht, am besten auch noch einen satten Schuss von der blauen Linie. Dergleichen suchen die Berliner seit Jahren, doch die Wünsche gehen diesbezüglich kaum in Erfüllung.

Zuletzt sollte Espeland diese Lücke schließen, war als Verteidiger mit einem guten Schlagschuss vor der Saison nach Berlin gekommen. Doch nach einer Corona-Erkrankung „hat er nie seinen Rhythmus gefunden“, sagt Richer. Weil Trainer Aubin sehr konsequent war, gab er lieber dem jungen Eric Mik (20) die Eiszeit, die durch die Rückkehr des ausgeliehenen Leon Gawanke nach Nordamerika frei geworden ist, statt dem erfahrenen Norweger (31). „Mik hat die Chance genutzt, die sich ergeben hat. Er hat sich seine Eiszeit verdient. Das ist positiv“, erzählt Richer.

Nord- und Süd-Teams der DEL spielen bald gegeneinander

Für Mik ist das ein wichtiger Schritt in seiner Karriere, in der dritten Saison versucht der gebürtige Berliner, im Profiteam Fuß zu fassen. Gegen Köln gelang ihm sogar seine erste Vorlage in der DEL. „Ein paar Leute haben es mitbekommen und sich für mich gefreut. Ich bin froh, dass es endlich mal geklappt hat“, sagt Mik. Allerdings leitete ein verlorener Zweikampf von ihm auch den Gegentreffer ein, was Richer darin bestärken dürfte, für die bevorstehenden Wochen mit einem arrivierten Mann noch mehr Sicherheit in die Defensive zu bekommen. Und vor allem für einen etwaigen Ausfall vorzusorgen.

Denn die Berliner dürfen in dieser Form mit großen Zielen liebäugeln, nur Mannheim befindet sich aktuell in einer ebenso guten Verfassung. Was die Spannung auf ein Kräftemessen mit dem Süd-Spitzenreiter steigen lässt. Nach der doppelten Regio-Runde wird es in der DEL wie ursprünglich geplant Mitte März mit einer einfachen Runde aus Hin- und Rückspiel zwischen den Nord- und den Süd-Teams weitergehen, das ist inzwischen entschieden. Dann wird sich zeigen, wie gut Offensive und Defensive des EHC im gesamten Liga-Vergleich dastehen.

