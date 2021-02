Stürmer Pföderl: Tölzer Schule für die Eisbären Berlin

Berlin. Wenn es nach ihm selbst ginge, wäre diese Marke gar kein großes Thema. Er trägt sie nicht ständig im Kopf mit sich herum. Aber entziehen kann sich Leonhard Pföderl dieser Zahl wiederum auch nicht, dafür sorgen die Leute um ihn herum. Ganze 13 Spiele hintereinander traf ein gewisser Jan Alston in der Saison 1998/99 für die Adler Mannheim das Tor: Rekord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Der Luki sagt mir das jeden Tag. Vier Spiele brauchst du noch“, erzählt Pföderl. Es macht ihn nicht nervös, denn es gibt wichtigere Dinge.

Für den Moment fühlt es sich allerdings schon gut an, diese eigene Serie. Neun Partien in Folge traf der Stürmer nun bereits, der Vergleich mit dem Rekord von Alston drängt sich natürlich immer mehr auf. Was er schon mal sicher hat, ist die neue Bestmarke im Klub. Noch keinem Spieler im Trikot der Eisbären Berlin gelang ein solches Werk. „Das ist eine schöne Nebensache, gerade wenn man bedenkt, was für Stürmer schon bei den Eisbären waren“, sagt der 27-Jährige: „Ich empfinde das aber als positive Sache, ich kann das genießen.“ Obwohl Reihenpartner Lukas Reichel das Thema gerade arg strapaziert.

Lenz Funk übte mit Pföderl in der Oberliga bei den Tölzer Löwen

Normalerweise dauert es eine Weile, bis Spieler Rekorde aufstellen. Die Geschichte der Klubs ist lang, die Namen der Vorgänger sind oft keine geringen. Pföderl steht gerade einmal am Beginn seiner zweiten Saison in Berlin und hat sich dennoch bereits in den Annalen der Eisbären verewigt. Wobei er zugibt, dass „es mir schon lieber wäre, wenn ich mir eine Meisterschaft eintragen könnte“. Vielleicht wäre das ja vergangene Saison möglich gewesen, doch wegen der Pandemie wurde das Play-off nicht gespielt. Mit 21 Toren, teamintern Platz zwei, und der neuen Umgebung außerhalb Bayerns erlebte Pföderl dennoch ein „sehr schönes erstes Jahr“.

Der letzte Tölzer, in Bad Tölz wurde der Angreifer geboren, der bei den Eisbären einen derartigen Eindruck hinterlassen hat, war eine Kultfigur. Lenz Funk – im Herzen immer Bayer, sportlich beheimatet aber lange bei Schlittschuhclub/Preußen/Capitals in Charlottenburg – führte den EHC als Manager durch die wilde Nachwendezeit, fast sogar mal zum Titel. Als er zu seinen Wurzeln zurückkehrte, kreuzten sich die Wege von Funk, dem einstigen Stürmer und Olympiadritten, und Pföderl. Mit 16 spielte Pföderl bei den Tölzer Löwen bereits im Oberliga-Team, Funks Sohn Florian wurde Trainer, Funk selbst assistierte. „Er hat es geliebt, mit uns jungen Spielern zu arbeiten“, erinnert sich Pföderl an seine Tölzer Schule: „Immer mal wieder hat er auch ein paar Anekdoten erzählt von Berlin.“ Und vielleicht damit sogar eine kleine Sehnsucht entfacht.

Lieber die Eisbären Berlin als Mannheim oder München

Pföderl standen viele Pforten offen. Über eine Kooperation der Tölzer mit den Nürnberg Ice Tigers kam er in die DEL, entwickelte sich zu einem der konstantesten deutschen Torjäger, wurde Nationalspieler, Olympiazweiter. Mannheim und München gaben hohe Angebote ab, doch der Stürmer entschied sich für Berlin, für den Kontrast zur bajuwarischen Heimat, für die Weltstadt. Weil er etwas anderes erleben wollte. „Das gefällt mir sehr gut, auch wenn jetzt nicht viel möglich war. Ich würde die Stadt gern noch mehr genießen, mehr unternehmen“, erzählt der Angreifer, für den sich ebenso sportlich neue Perspektiven eröffnet haben.

Sehr interessante sogar. „Für mich hat sich viel verändert zu dieser Saison, ich habe in meinem Leben noch nie Unterzahl gespielt oder Bullys gemacht“, sagt Pföderl. Die neuen Aufgaben kamen überraschend, weil es zum Ende der Vorbereitung an Personal mangelte, probierte Trainer Serge Aubin es mit ihm aus. Jetzt gehören Anspiele und Unterzahleinsätze zu seinem Repertoire. „Mir hilft es, weil ich mehr auf dem Eis bin, mehr Verantwortung übernehmen kann. Ich bin mehr im Spiel“, so der Stürmer. Gut möglich, dass dies ein Grund ist, warum er plötzlich in der Frühphase der Saison trifft. Zuletzt brauchte er stets eine kleine Anlaufzeit. Allerdings fing die Saison diesmal drei Monate später an, sodass sich Pföderl im Prinzip in seinem natürlichen Rhythmus befindet.

Gegen Krefeld geht die Rekordjagd am Mittwoch weiter

Mehr als mit solchen theoretischen Erwägungen hat seine Treffsicherheit mit seiner Reihe zu tun. Gemeinsam mit Marcel Noebels (28) und Reichel (18) bildet der Tölzer ein traumhaftes Trio, das in jedem Spiel hinreißende Kombinationen zeigt. Das mit Instinkt, mit Tempo und mit Technik die Gegner narrt. Das zudem so solide arbeitet, dass defensiv keine Lücken entstehen. „Das Gute ist, dass bei uns jeder alles ziemlich gut kann. Wir bringen alles das mit, was man braucht“, so Pföderl, dem das Toreschießen schon am besten liegt, während Noebels der Mann mit der Übersicht ist und Talent Reichel mit seiner Schnelligkeit glänzt. „Sehr viel besser könnte es wahrscheinlich nicht laufen“, sagt der Profi, der in Nürnberg unter anderem mit den früheren NHL-Stars Dany Heatley und David Steckel eine Kombo bildete. „Das war schon ein Riesenbrett.“

Zu einem Klub-Rekord brachte er es an deren Seite allerdings nicht. Zumindest nicht, dass er wüsste. Nun scheint sogar eine Liga-Bestmarke in Reichweite. „Der Luki ist sehr heiß auf den Rekord“, erzählt Leonhard Pförderl, der mit dem Tabellenführer der Gruppe Nord am Mittwoch auf den Letzten Krefeld trifft (18.30 Uhr, Magentasport). Sollte die Serie vorher enden, bricht die Welt nicht zusammen. Trotz der historischen Ebene bleibt sie für Pföderl eine Nebensache.

