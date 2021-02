Verteidiger Espeland fällt bei den Eisbären Berlin durch

Berlin. Ein derartiges Missverständnis ist den Eisbären Berlin schon lange nicht mehr unterlaufen. Eigentlich hatten sie den Verteidiger Stefan Espeland vor der Saison in die Hauptstadt geholt, um dem Überzahlspiel mehr Kraft zu verleihen. Stattdessen verlässt der Norweger die Berliner nach nur 14 Partien in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bereits wieder.

„Leider konnte Stefan weder seine eigenen noch unsere Erwartungen erfüllen, und so kam er mit dem Wunsch auf uns zu, den Verein mit sofortiger Wirkung wechseln zu dürfen. Er war unzufrieden mit seiner Situation und hat die Chance, in einer anderen Mannschaft mehr Eiszeit zu erhalten“, teilt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Der 31-Jährige geht nach Österreich und schließt sich Red Bull Salzburg an.

Espeland hatte von Anfang an kein Glück bei den Eisbären Berlin

Von Anfang an kam der Abwehrspieler, der in der Vorsaison in Bremerhaven mit neun Toren und 29 Vorlagen eine starke DEL-Premiere erlebt hatte, bei den Eisbären nicht gut zurecht. Eine Corona-Infektion bremste ihn vor dem Saisonstart. In der Folge brauchte er Zeit, um sich zu erholen, wurde von Trainer Serge Aubin wenig eingesetzt. Als er nach der Rückkehr von Leon Gawanke nach Nordamerika wieder mehr gebraucht wurde, konnte Espeland nicht überzeugen.

Ursprünglich war der Norweger, der auch eine Option auf eine weitere Saison in Berlin besaß, als Stütze im Powerplay vorgesehen. Letztlich gelangen ihm in 14 Einsätzen nur fünf Vorlagen. In seinen letzen Spielen in Krefeld und Iserlohn ließ ihn Aubin überwiegend auf der Bank und schickte lieber Nachwuchsmann Eric Mik (21) aufs Eis. Espeland habe nicht genug um einen Platz gekämpft, hieß es intern. Die Berliner überlegen nun, einen weiteren Verteidiger zu verpflichten.

