Pföderl stellt Rekord bei den Eisbären Berlin auf

Iserlohn/Berlin. Kai Wissmann wusste, worauf es am späten Donnerstagabend ankam: „Den Körper gut runterfahren.“ Sich erholen, ganz schnell neue Energie tanken, sich auch mental vorbereiten darauf, dass schon knapp 21 Stunden nach dem Ende des Spiels bei den Krefeld Pinguinen das Eröffnungsbully bei den Iserlohn Roosters für die Eisbären Berlin anstand (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe).

Der Verteidiger des EHC mahnte allerdings auch, dass man sich durch den Auftritt in Krefeld nicht zu sehr blenden lassen sollte. Zwar schossen sich die Berliner mit einem 6:1, dem höchsten Saisonsieg, an die Tabellenspitze der Nord-Gruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL), doch Begeisterung löste das bei dem 24-Jährigen nicht aus. „Wir können sicher mit dem Resultat und auch größtenteils unserer Spielweise zufrieden sein. Aber es war nicht unser allerbestes Spiel, trotz des Resultats. Wir wissen, dass wir es noch besser können“, sagte Wissmann.

Kollege Noebels verbucht im zwölften Spiel in Serie Punkte

Vor allem der holprige Start gegen den Tabellenletzten trübte den Eindruck ein wenig, obwohl die Berliner die Partie bald unter Kontrolle bekamen. „Im ersten Drittel waren wir etwas zögerlich, haben dann aber unsere Chancen gut genutzt“, befand Trainer Serge Aubin, der sich insgesamt über eine sehr konsequente Verwertung der Möglichkeiten freuen konnte. Unter den Torschützen war erneut Leonhard Pföderl, der inzwischen in acht Partien in Serie getroffen und damit einen Klub-Rekord der Berliner in der DEL aufgestellt hat. Vorlagengeber Marcel Noebels sammelte bereits im zwölften Spiel in Folge Scorer-Punkte.

Die große Effizienz erlaubte es dem Coach zudem, weitgehend energiesparend zu agieren. Er ließ auch die vierte Reihe oft aufs Eis und gestattete den Top-Formartionen damit größere Pausen. „Gerade wegen des Spiels in Iserlohn war das sehr wichtig“, so der Trainer, der nach dem zweiten Auswärtssieg der Saison keine Bedenken hatte ob schnellen Folge der Partien. Die Mannschaft sei gut in Form,

Noch mehr zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.