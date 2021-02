Die Eisbären Berlin haben in der Pause einen klaren Auftrag

Berlin. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde die Saison jetzt eine kleine Unterbrechung erfahren. Erst in einer Woche müssen die Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder um Punkte kämpfen. Dennoch pausiert die DEL keineswegs, sie hat den letzten Spieltag der Regio-Runde vorverlegt und diesen auf mehrere Tage verteilt. Damit füllt die Liga den Freiraum, den sie eigentlich für die Länderspiele der Nationalmannschaft, die abgesagt wurden, geschaffen hatte. Die Berliner haben dabei den letzten Termin erwischt und können daher ein bisschen frei machen.

Drei Tage gönnt Trainer Serge Aubin den Profis nun Ruhe. „Sie können sich ein bisschen erholen, viel zu tun gibt es draußen ja gerade ohnehin nicht“, so der Kanadier, der recht zufrieden in diese kleine Auszeit geht. Mit 4:2 hatten die Eisbären am Mittwochabend die Düsseldorfer EG geschlagen und dabei auch das siebte Heimspiel der Saison gewonnen. Er habe dabei viel Positives gesehen, so der Coach, schränkte aber auch ein, dass „wir noch nicht dort sind, wo wir hinwollen. Wir wachsen als Mannschaft noch. Aber wir sind auf einem guten Weg“.

Der Trainer sieht überall noch Potenzial bei den Eisbären

Gegen die DEG zeigte der Tabellenzweite der Gruppe Nord viel Kampfgeist, musste sich in die Partie arbeiten und gegen einen unangenehmen Kontrahenten sehr geduldig agieren. Allerdings litt das Zusammenspiel immer wieder unter kleinen Fehlern, ein konzentrierter Aufbau gelang aufgrund des frühen Angreifens der Gäste nur selten. So mutierte die Partie oft zu einem Spiel, in dem die Mittelzone mit Tempo oder langen Pässen überbrückt wurde – was den Berlinern aufgrund ihrer schnellen Stürmer nicht schwerfällt. Dauerhafter Druck aber entstand daraus nicht.

Nicht nur deshalb ergibt sich für den Trainer mit der kleinen Unterbrechung eine willkommene Gelegenheit. Gerade die Defizite, die sich jedes Mal aufs Neue auswärts auftun, muss der Coach anpacken. „Wir sind auswärts ein bisschen zu zaghaft, zu Hause spielen wir sehr aggressiv“, sagt Kapitän Frank Hördler. Aubin legt den Handlungsbedarf freilich etwas größer aus. „Als Trainer schaut man darauf, wo die kleinen Schwächen liegen und was man verbessern muss“, sagt der Kanadier: „Dort werden wir ansetzen. Aber wir wollen auch die Bereiche, in denen wir gut sind, weiter verfeinern.“

Die Eisbären spielen an zwei Tagen hintereinander

Vordergründig geht es ihm darum, an der Konstanz des Teams zu arbeiten, auch an der Verständigung innerhalb der Reihen. Sonntag steigt die Mannschaft wieder in das Training ein, und ein Thema wird dann auch sein, die Strafzeiten zu minimieren, die gerade auswärts das Spiel immer wieder negativ beeinflussen. Was dadurch bedingt ist, dass die mentale Bereitschaft bei den Auftritten in der Fremde zu wünschen übrig lässt. Wollen die Berliner den ersten Platz in der Gruppe Nord anpeilen, besteht dort viel Potenzial, mehr aus der Mannschaft herauszuholen.

Gefordert sind die Eisbären diesbezüglich gleich nach der kurzen Pause, denn sie müssen nächste Woche Donnerstag in Krefeld und am Freitag in Iserlohn antreten. Dem Klub kommt das in diesen Tagen durchaus entgegen. „Eigentlich war das Spiel in Krefeld ein paar Tage früher vorgesehen, aber das hat nicht geklappt. Das Praktische ist jedoch, dass wir jetzt nur einmal die lange Reise haben“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer. Für die Profis erhöht der vorgezogene letzte Regio-Spieltag allerdings die Belastung, mit der Ruhe ist es nach der Pause also schlagartig vorbei.

