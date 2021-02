Eisbären Berlin: Zu Hause geht’s auch gegen die DEG

Die Eisbären Berlin gewinnen erstmals in dieser Saison gegen Düsseldorf. Das 4:2 ist der siebte Heimsieg in Serie.

Berlin. Fast verhüllte der Pulverdampf den Heldenkampf noch Minuten nach dem ersten Bully, Rauchschwaden waberten durch die Mercedes-Benz Arena. Zwar war wie immer kein Zuschauer in der Halle, doch die Eisbären Berlin hatten einen Anlass, um vor der Partie gegen die Düsseldorfer EG ein Feuerwerk abzubrennen, das es mit Besuchern in dieser Größe aus Sicherheitsgründen noch nicht hatte geben können. Sie holten ihre jährliche Pink-in-the-Rink-Aktion nach, mit der sie normalerweise im Oktober ihren Beitrag zum Kampf gegen den Brustkrebs leisten. Da die Deutsche Eishockey Liga (DEL) da aber coronabedingt noch pausierte, stimmten sie diesmal auf den Weltkrebstag am Donnerstag ein.

Dazu trugen die Eisbären wie immer ihre pinken Trikots, das brachte zumindest optisch Farbe ins Spiel. Ansonsten taten sich die Berliner lange schwer im Duell des Zweiten gegen den Dritten der Gruppe Nord. Dennoch setzte sich der EHC durch, gewann mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) und konnte damit auch das siebte Heimspiel der Saison erfolgreich gestalten.

Foucault trifft doppelt für die Eisbären Berlin

Die Berliner gingen mit einer klaren Zielsetzung in die Partie. Nach dem 4:6 zuletzt in Wolfsburg erwartete Trainer Serge Aubin eine Antwort. Die ließ jedoch eine Weile auf sich warten, obwohl Kris Foucault den EHC durch guten Einsatz im Forechecking in Führung gebracht hatte (10.). Doch den Eisbären unterliefen einige Fehler in der Raumaufteilung, sie gaben den Gästen viel Zeit und ließen sich erneut zu Strafzeiten hinreißen. Die dritte nutzte Nicholas Jensen, um allein von einer Seite des Spielfeldes zur anderen zu laufen und seinen eigenen Abpraller von der Bande zum Ausgleich zu versenken (16.).

Das 1:1 nach dem ersten Drittel war etwas Neues zwischen beiden Klubs in dieser Saison. Bislang hatte bei den beiden Spielen in Düsseldorf jeweils ein Team nach 20 Minuten klar geführt, beide Male jedoch die DEG gewonnen (4:5 n.V., 3:5). Ein weiterer Anreiz für die Berliner, in dieser Partie etwas mehr zu tun. Und sie brachten tatsächlich mehr Bewegung in ihr Spiel, mehr Tempo. Das steigerte die Zahl der Chancen, doch die DEG stellte die Gastgeber immer wieder vor Probleme im Spielaufbau. Mit einem schnellen Vorstoß über Lukas Reichel und Marcel Noebels gelang Leonhard Pföderl aber schließlich das 2:1 (30.). Einen weiteren Konter vollendete Foucault zum 3:1 (45.) und verschaffte den Berlinern damit einen Vorteil, den sie trotz des Anschlusstreffers von Matt Carey (53.) nicht mehr aus der Hand gaben. Matt White traf schließlich noch ins leere Tor zum Endstand (59.).

