Eisbären kassieren die nächste Auswärtsklatsche

In Wolfsburg verlieren die Eisbären Berlin 4:6 und müssen so viele Gegentore hinnehmen wie noch nie in dieser Saison.

Berlin. Vielleicht setzte er auf einen psychologischen Effekt, denn schließlich hatte Tobias Ancicka in Wolfsburg noch keinen Treffer aus dem Spiel heraus kassiert. Serge Aubin versuchte es also erneut mit dem jungen Torwart zwischen den Pfosten, als die Eisbären Berlin mit dem zweiten Auftritt bei den Niedersachsen an der Reihe waren. Sein Kalkül allerdings ging nicht auf, seine Mannschaft musste im sechsten Auswärtsspiel die fünfte Niederlage hinnehmen. Die Eisbären verloren 4:6 (0:3, 1:1, 3:2) und verpassten es, sich in der Tabelle der Gruppe Nord der Deutschen Eishockey Liga (DEL) besser zu positionieren.