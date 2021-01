Eisbären Berlin: Zugang Boychuk findet seinen Rhythmus

Berlin. Die vergangenen Tage waren nicht einfach. Sitzen, abwarten, vielleicht mal ein bisschen Gymnastik oder was sich sonst noch so auf ein paar Quadratmetern für den Körper anstellen lässt. Aber die Regeln sind streng in diesen Zeiten. Daher musste Zach Boychuk fünf Tage im Hotel ausharren, seine Quarantäne überbrücken. Gelungen ist es ihm ganz passabel. „Für das alles habe ich mich ganz gut gefühlt, ich hatte gute Beine“, sagte der Zugang der Eisbären Berlin nach seinem ersten Einsatz für den Zweiten der Gruppe Nord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Boychuk (31), ein Mann mit einiger Erfahrung in der NHL und in Russland, fügte sich ordentlich ein in das Team, mit dem er vor dem Spiel gegen die Iserlohn Roosters (4:2) nur eine Trainingseinheit absolvieren konnte. Er war in Über- und Unterzahl im Einsatz, hatte eine positive Bully-Quote. „Mein Tempo war gut, ich hatte einige Chancen“, zeigte sich der Angreifer, dem ein Alleingang und ein Pfostenschuss gelang, zufrieden. Was er auch sein konnte angesichts dessen, dass er vergangene Saison in der Schweiz lediglich 15 Partien bestritt.

Partien vom Ende der Hauptrunde könnten in die Februar-Pause vorverlegt werden

Der Rhythmus dürfte für den Kanadier schon bald wieder deutlich straffer werden. Denn aufgrund der Streichung der für den 10. und 11. Februar geplanten Länderspiele zwischen der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und der Schweiz überlegt die DEL aktuell, ob sie die avisierte Februar-Pause kurzerhand ausfallen lässt und Ligaspiele, die für Mitte März zum Ende des ersten Teils der Hauptrunde terminiert waren, jetzt vorziehen kann.

Hintergrund ist es, die frei gewordene Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Bislang läuft der Spielbetrieb in der DEL reibungslos, was sich durch die Pandemie aber auch ändern kann. Daher sind nun alle Klubs angewiesen, die kurzfristige Verfügbarkeit der Hallen zu prüfen. Anfang nächster Woche will die Liga dann entscheiden, ob die Umsetzung möglich ist und pro Klub ein bis zwei Partien vorverlegt werden können. Bei den Eisbären würde es sich um das Spiel in Krefeld vom 18. März handeln und eventuell die Partie gegen Düsseldorf vom 13. März.

