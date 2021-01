Eisbären verlieren die Tabellenführung in Düsseldorf

Den Eisbären, hier Parker Tuomie (l.), fehlt es in Düsseldorf an Durchsetzungskraft.

Berlin. Die Fahrten in die Heimat machen Mathias Niederberger in diesen Tagen keinen großen Spaß. Zum einen kann der Torhüter wegen der Pandemie keinen seiner Verwandten treffen, wenn er mit den Eisbären Berlin nach Düsseldorf kommt. Zum anderen vermiesen ihm die alten Teamkameraden, der 28-Jährige wechselte zu dieser Saison zum EHC, ganz ordentlich die Statistik. Von den 15 Gegentoren, die er in acht Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bislang hinnehmen musste, fing er sich ganze acht in den zwei Auftritten bei der DEG ein.

Drei waren es am Montag, zu allem Überfluss nahm EHC-Trainer Serge Aubin ihn bereits nach 24 Minuten vom Eis. Was die Niederlage der Berliner nicht abwenden konnte. Durch das 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) bei den Rheinländern mussten die Eisbären die Tabellenführung abgeben und fielen auf Platz drei hinter Bremerhaven und die DEG zurück.

Ex-Berliner Alexander Barta trifft dreimal

Bereits vor zwei Wochen mussten die Berliner eine Niederlage in Düsseldorf hinnehmen. Beim 4:5 n.V. hatten sie jedoch 3:0 und 4:1 geführt, das Spiel selbst aus der Hand gegeben. Diesmal lief es von Anfang an nicht rund. Alexander Barta konnte kurz nach Beginn aus spitzem Winkel zur DEG-Führung treffen (2.). Nachdem zunächst Kris Foucault egalisiert (4.) und Leonhard Pföderl per Konter (9.) zum 2:1 für den EHC getroffen hatte, konnte der gebürtige Berliner Barta aus fast identischer Position zum 2:2 ausgleichen (10.).

Als Tobias Eder die DEG zu Beginn des zweiten Abschnitts erneut in Front brachte (24.), schickte Aubin den jungen Tobias Ancicka in das EHC-Tor. Doch sein Team wurde dadurch nicht wachgerüttelt, die Eisbären taten sich schwer im Spielaufbau, konnten nur selten geordnete Spielzüge vortragen. Was viel damit zu tun hatte, dass die Berliner in der Vorwärtsbewegung kaum noch Zweikämpfe gewannen, zudem stimmte das Positionsspiel nicht. Das erlaubte es den Düsseldorfern, durch Nicholas Jensen zum 4:2 zu kommen (33.).

Erst im letzten Abschnitt konnten die Eisbären, bei denen Mark Olver und Haakon Hänelt mit Knieproblemen vom Eis mussten, wieder mehr Intensität in ihr Spiel bringen. Sie kämpften sich vor das Tor der Gastgeber, das Verteidiger Jonas Müller schließlich traf und verkürzte (45.). Zu mehr reichte es allerdings nicht für die Mannschaft von Aubin, die nach den Ausfällen einen erhöhten Kräfteverschleiß zu verzeichnen hatte und bei Bartas Schuss ins leere Tor nur zuschauen konnte (60.). Wenn alles nach Plan läuft, kann der Trainer zumindest die wichtige Mittelstürmerposition von Olver am Donnerstag gegen Iserlohn schon mit dem Zugang Zach Boychuk besetzen.

