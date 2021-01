Eisbären übernehmen die Tabellenspitze im Norden

Berlin. Bislang verliefen die Heimspiele der Eisbären Berlin nach einem sehr ähnlichen Muster. Die Gastgeber dominierten, sie gewannen. Vier Mal war das so, doch beim fünften Auftritt in der Mercedes-Benz Arena in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) deuteten die Vorzeichen daraufhin, dass die Partie aus eben jedem Muster fallen könnte. Schließlich empfing der Zweite der Gruppe Nord den Spitzenreiter aus Bremerhaven. Die Berliner gewannen zwar mit 2:0 (0:0, 0:0, 2:0), und übernahmen die Tabellenführung, doch sie mussten diesmal tatsächlich sehr hart kämpfen für den Erfolg.

Zunächst sah es so aus, als könnten die Berliner ihren Stil auch gegen die Hanseaten durchziehen. Sie agierten dynamisch, drängten nach vorn, kamen zu einigen klaren Chancen. Doch gegen Ende des ersten Drittels gelang auf einmal der Aufbau nicht mehr so flüssig. Bremerhaven, mit sechs Siegen in Serie und viel Selbstvertrauen ausgestattet, wurde aktiver. „Wir unterstützen uns nicht gut genug, laufen nicht genug. Wir müssen härter arbeiten“, analysierte Verteidiger Kai Wissmann in der ersten Pause.

Niederberger mit dem dritten Shutout im Eisbären-Tor

Doch sein Team konnte nicht zum gewohnten Rhythmus zurückfinden. Die Berliner wurden immer passiver, die Fischtown Pinguins kontrollierten die Partie und zwangen EHC-Goalie Mathias Niederberger zu einigen Glanzparaden. Das Übergewicht der Gäste drückte sich in der im zweiten Drittel deutlichen Schussstatistik von 3:19 aus.

Erst im letzten Abschnitt wurde das Spiel der Eisbären wieder schwungvoller. Spätestens mit dem glücklichen Treffer von Marcel Noebels, der nach einem Konter noch einmal nachsetzen konnte (47.), hatten die Berliner die Partie dann wieder im Griff. Und konnten mit viel Engagement in der Defensive sogar den dritten Shutout für Niederberger sichern, während Leonhard Pföderl noch ins leere Tor zum 2:0 traf (60.).

