Eisbären-Talent Lukas Reichel wächst mit seinen Aufgaben

Berlin. Die Auswahl wird größer. Jetzt kommt auch noch Zach Boychuk hinzu und will seinen Platz. Am Mittwoch verpflichteten die Eisbären Berlin den Mittelstürmer, um ihre Ziele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch effektiver angehen zu können. Der 31-jährige Kanadier bringt viel Erfahrung mit, spielte in der NHL, der KHL, war zuletzt in der Schweiz. Das klingt gut.

Aber die Mannschaft der Berliner spielte zuletzt auch sehr gut, selbst mit Mittelstürmern, die recht wenig Erfahrung aufweisen können. Lukas Reichel etwa ist 18 Jahre alt, stand am Dienstag gegen die Kölner Haie zum 50. Mal in der DEL auf dem Eis. Normalerweise wäre so ein junger Bursche ein Kandidat, verdrängt zu werden. Reichel ist jedoch mit dermaßen viel Talent gesegnet, dass er kaum um seine Rolle fürchten muss.

Gegen die Haie durfte das beim 4:2 jeder bestaunen. Zwei Vorlagen und ein Treffer gelangen ihm. „Unsere Reihe harmoniert gut“, sagt der Youngster, der mit Leonhard Pföderl und Marcel Noebels, den anderen beiden Torschützen der Partie, eine Angriffsformation bildet. „Seine Reihe kreiert eine Menge. Lukas ist einer unserer beiden besten Center“, sagt Trainer Serge Aubin, der den jungen Spieler erst vor ein paar Wochen auf die neue Position beorderte.

Neue Position bei den Eisbären soll Reichel besser auf die NHL vorbereiten

Von einem Training zum anderen kam die Entscheidung. Reichel war schon im Nachwuchs als Mittelstürmer unterwegs, der Coach wollte nun sehen, wie er mit der bei den Profis neuen Herausforderung umgeht. „Da sieht man seine Entwicklung. Ich denke, wir haben ihn letzte Saison auf einen guten Weg gebracht, ihm alles gezeigt. Dieses Jahr sehen wir, dass er bereit ist“, so Aubin. Als Linksaußen lernte der hoch veranlagte Reichel in der vergangenen Spielzeit das Profieishockey kennen, überzeugte auf Anhieb mit zwölf Toren und ebenso vielen Vorlagen. Seine Technik, sein Überblick und seine Geschwindigkeit verschafften ihm im Oktober die Ehre, in der jährlichen Talente-Auswahl der NHL schon an 17. Stelle von den Chicago Blackhawks gezogen zu werden.

Dem fühlt sich der junge Stürmer nun verpflichtet. Nichts ist mehr ganz neu für ihn, die Erwartungen steigen logischerweise. „Ich nehme das locker auf“, erzählt er: „Ich will jetzt natürlich auch eine andere Rolle in der Mannschaft haben und mein Bestes geben, so dass ich irgendwann nach Chicago kann.“ Die NHL ist sein Ziel, die beste Liga der Welt. Dort kann es ihm helfen, vielseitig zu sein. Deshalb nun der Positionswechsel, mit dessen Ergebnis der Trainer überaus zufrieden ist. „Seitdem wird sein Spiel noch besser“, findet Aubin, der Reichel einen Instinkt für das Eishockey bescheinigt, den nicht viele Spieler besitzen.

Bei den Eisbären Berlin will sich Reichel für Chicago empfehlen

Die Rolle als Center verlangt in vielerlei Hinsicht mehr von dem jungen Stürmer. „Man muss mehr laufen, defensiv mehr aufpassen, die Mitspieler mehr unterstützen“, sagt Reichel, der seit dem Draft in engem Kontakt mit Chicago steht, alle zwei Wochen Video-Meetings mit dem Team abhält und von dort viele Tipps bekommt. „Wir haben eine gute Chemie, sie zeigen viel Interesse“, so Reichel, der sich mit seinen Leistungen in Berlin möglichst schnell für einen NHL-Einsatz empfehlen will. Vielleicht nächste Saison oder übernächste, fest ausgemacht ist noch nichts.

So leicht, wie Reichel die neuen Aufgaben erfüllt, könnte sein Traum eher früher als später in Erfüllung gehen. Drei Tore und drei Vorlagen gelangen ihm in den ersten acht Saisonspielen. Sein Auftreten begeistert den Coach. „Jetzt geht es für ihn nicht mehr darum, es ins Team zu schaffen, sondern er muss zeigen, dass er ein Spitzenspieler ist“, sagt Aubin, der mit dem EHC am Donnerstag Bremerhaven empfängt (20.30 Uhr, Magentasport). Er sieht keinen Grund, warum er die Position von Reichel verändern sollte. Kommt Boychuk also mit dem Anspruch nach Berlin, in einer der Top-Reihen zu spielen, müsste er sich erst einmal hinter dem Super-Talent anstellen.

Noch mehr zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.