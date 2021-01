Eisbären holen Mittelstürmer Boychuk aus der Schweiz

Berlin. Die Eisbären Berlin sind bei ihrer Suche nach einem Mittelstürmer fündig geworden. Am Mittwoch verpflichtete der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Kanadier Zach Boychuk. Der 31-Jährige hat reichlich Erfahrung, spielte sowohl in der nordamerikanischen NHL als auch in der pan-russischen KHL. Zuletzt stand Boychuk in der Schweiz bei Fribourg-Gotteron unter Vertrag.

„Zach Boychuk ist ein guter Zwei-Wege-Stürmer, der sich offensiv stark ins Spiel einbringt. Er ist ein international erfahrener Center, der uns auf dieser Position weiter verbessern wird“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer über den Angreifer, der in der besten Liga der Welt 127 Partien für Carolina, Nashville und Pittsburgh absolvierte und dabei auf 12 Tore und 18 Vorlagen kam. In der KHL gelangen ihm für Nowosibirsk, Bratislava und Tscherepowez in 95 Spielen 20 Treffer und 24 Vorlagen.

Boychuk kann erst in einer Woche mitspielen bei den Eisbären

Bei den Berlinern soll der Kanadier mehr Tiefe auf der Mittelstürmer-Position einbringen und das Team vor allem auch beim Bully verstärken. Bislang startete der EHC in Mark Zengerle und Mark Olver mit zwei erfahrenen Centern und in Lukas Reichel sowie Nino Kinder mit zwei jungen Akteuren. Der 19-Jährige Kinder wird in der neuen Konstellation seinen bisherigen Platz wohl hergeben müssen.

Boychuk beansprucht die achte Ausländerlizenz der Eisbären (neun Ausländer dürfen auflaufen), die am Donnerstag daheim den Spitzenreiter der Gruppe Nord empfangen (20.30 Uhr, Magentasport). Dort Boychuk kann noch nicht mitwirken. Er kommt am Donnerstag nach Berlin, muss dann fünf Tage in Quarantäne und anschließend einen negativen PCR-Test vorweisen. Frühestens im Heimspiel gegen Iserlohn am 28. Januar könnte der Zugang also mitwirken.

