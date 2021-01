Eisbären setzen sich erneut gegen die Haie durch

Berlin. Er ist unermüdlich auf der Suche nach Stimmung, grüßt die paar Anwesenden in der Mercedes-Benz Arena, das Spieltagspersonal. Hallensprecher Uwe Schumann gibt sich Mühe, den Partien der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein wenig Erlebnischarakter zu erhalten. Nur macht es das Drumherum leider auch nicht lebendiger. Immerhin leiden die Spiele selbst nicht unter dem Eindruck der Pandemie. Das Duell zwischen den Berlinern und den Kölner Haien jedenfalls war kurzweilig, die Eisbären gewannen es mit 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) und schoben sich in der Gruppe Nord auf Platz zwei.

Erst vor gut zwei Wochen waren die Haie mit Ex-EHC-Coach Uwe Krupp in Berlin gewesen und hatten beim 0:5 wenig zu bestellen. Diesmal hielten die Rheinländer etwas besser mit, was auch mit einem anderen Ex-Eisbären zu tun hatte. Nach überwundener Verletzung konnte James Sheppard nun erstmals mitwirken gegen den EHC und zeigte seinen Wert. Die Berliner bestimmten das Spiel, waren sehr kreativ, jedoch sehr großzügig mit ihren Chancen. Zweimal dagegen eroberte Sheppard den Puck und setzte Marcel Müller in Szene, der prompt traf (7./16.).

Eisbären treffen am Donnerstag im Spitzenspiel auf Bremerhaven

Mit Tempo und Druck glich das Team von Serge Aubin jeweils durch Leonhard Pföderl (12./18.) aus. Teilweise schnürten die Eisbären die Haie in der Defensive ein, Köln lief oft hinterher. Doch weil die Berliner ihre Überlegenheit nicht ausnutzten, blieb die Partie eng. Und die seltenen Konter wie durch Landon Ferraro, dieser Ex-Eisbär wurde gerade erst von den Haien geholt, hatten immer das Potenzial, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Was EHC-Torhüter Mathias Niederberger allerdings verhinderte.

Weil auch Justin Pogge, noch ein Ex-Berliner, im Tor der Haie einen starken Tag erwischte, gewann die Partie immer mehr an Dramatik. Doch ein Defensivfehler eröffnete Marcel Noebels eine freie Schussbahn, die ihm das 3:2 ermöglichte (51.). Köln drängte noch einmal nach vorn, doch Lukas Reichel, der bereits die drei anderen Treffer vorbereitete, traf noch zum 4:2 ins leere Tor (60.). Am Donnerstag schon treffen die Eisbären im Spitzenspiel auf den Tabellenführer der Gruppe Nord aus Bremerhaven. ste

