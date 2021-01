Torhüter der Eisbären Berlin: Ein bärenstarkes Duo

Berlin. Im Prinzip ist dieser kleine Hinweis überflüssig. Doch Serge Aubin fühlt sich bemüßigt, den Fakt zu erwähnen. Sogar ungefragt. „Mathias ist unsere Nummer eins, ohne Zweifel“, sagt der Trainer am Montagmorgen. Eine lange Busfahrt und ein paar Stunden Schlaf liegen zwischen diesen Worten und dem jüngsten Spiel der Eisbären Berlin. In Krefeld gelang den Berlinern beim 5:2 am Abend zuvor der erste Auswärtssieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) – mit dem jungen Tobias Ancicka im Tor. Es war der zweite Auftritt des 19-Jährigen im EHC-Trikot, zum zweiten Mal überzeugte er.

Beim ersten Mal tat es noch weh, ein bisschen zumindest. Keine Frage, es war schön. Premiere in der DEL, 65 Minuten lang kein Gegentreffer, aber dann eben doch der Verlierer. Der Einstand von Ancicka hatte einen kleinen Beigeschmack, gut drei Wochen nach dem 0:1 im Penaltyschießen in Wolfsburg ist der nun aber getilgt. „Das ist eine tolle Erfahrung“, so das Talent, das hinter Mathias Niederberger die Nummer zwei der Berliner ist, aber statistisch gesehen gerade die DEL in Gegentorschnitt (0,96 pro Spiel) und Fangquote (96,3 Prozent) anführt.

Das Eisbären-Duo hat die beste Fangqoute der Liga

Schöne Zahlen, aber nichts, um gleich die Nerven zu verlieren. „Es ist noch früh, er hat noch nicht viele Spiele gemacht“, sagt Aubin. Kleinreden will er die Leistungen von Ancicka aber auch nicht, ebenso wenig Sportdirektor Stéphane Richer: „Tobi hat gezeigt, dass er reif genug für die DEL ist.“ Das bestätigt seinen Plan. Der sah vor, mit Nationalspieler Mathias Niederberger eine Spitzenkraft zu installieren und ihm mit Ancicka einen jungen Profi mit großer Perspektive an die Seite zu stellen. Beide zusammen sollen auf der Torhüter-Position des EHC wieder für Kontinuität sorgen.

Das erste Zwischenfazit fällt überaus erfreulich aus. Nach Rob Zepp (2007-2014) und Petri Vehanen (2014-2018) lief viel schief zwischen den Berliner Pfosten. Nun verfügen die Eisbären mit Niederberger über den DEL-Torwart des Jahres in der Vorsaison, der seit geraumer Zeit Top-Leistungen abliefert und mit Ancicka ein bärenstarkes Gespann bildet, das in der Liga seinesgleichen sucht. Beide zusammen haben 15 Gegentore kassiert, nur Mannheim aus der Süd-Gruppe steht ebenso gut da. Das Berliner Duo glänzt mit der besten Fangquote der Liga, die Kurpfälzer Dennis Endras und Felix Brückmann liegen im Gegentorschnitt knapp vorn.

Eisbären-Stammgoalie Niederberger schon mit zwei Shutouts

Richer lächelt zufrieden. „Wir wissen, dass die Torhüter sehr wichtig sind. Wir haben jetzt wieder mehr Stabilität“, sagt der Sportdirektor, der Niederberger im Sommer aus Düsseldorf verpflichtete und Ancicka aus einem Leihjahr in Rauma (Finnland) zurückholte, wo er bei Vehanen trainierte. Zwar liegt Niederberger (2,20 und 92,4) in den Zahlen noch etwas zurück, allerdings absolvierte er als Stammkraft mehr Partien. Mit zwei Spielen ohne Gegentor (DEL-Spitzenwert) kam aber auch er sehr gut in die Saison. „Das war schon wichtig für mich“, erzählt er. Obwohl er ohnehin sicher gewesen sei, gut wie immer zu spielen: „Denn ich habe die Dinge getan, die mich in den letzten Jahren stark gemacht haben.“

Niederberger ruht in sich, hat seine Routinen, auf die er sich verlässt. „Er gibt jeden Tag alles im Training“, sagt Richer über den 28-Jährigen, der eher ein ruhiger Typ ist, aber deshalb nicht zurückhaltend. „Ich versuche, meine Mitspieler mitzuziehen, indem ich hohe Standards setzte, was die Arbeitseinstellung angeht. Das ist gerade für die jüngeren Spieler wichtig, da nehme ich eine Führungsrolle ein“, erzählt der Torhüter. Speziell für den jungen Kollegen soll er ein Mentor sein, und Ancicka verzeichnete in den vergangenen Wochen schon viele Fortschritte, so Trainer Aubin. Als „sehr wissbegierig und motiviert, die Sachen umzusetzen“, hat Niederberger Ancicka kennengelernt. Die Zusammenarbeit läuft sehr gut.

Die Eisbären Berlin treffen am Dienstag auf die Kölner Haie

Nach dem ersten Einsatz, der erst im Penaltyschießen zur Niederlage führte, fühlte sich Ancicka „mental“ gestärkt und mit noch mehr Selbstvertrauen ausgestattet. Aber Aubin will es ruhig angehen lassen, schickt ihn immer wieder zum Zweitliga-Kooperationspartner nach Weißwasser, um Spielpraxis zu sammeln. Denn der zuverlässige Niederberger wird das Gros der Spiele bestreiten, sein Status und seine Reputation sollen den Eisbären im Titelkampf einen Vorteil verschaffen.

So wie der Klub auf ihn setzt, setzt Niederberger auf den EHC. „Die Qualität im Kader ist sehr hoch. Auch das Setting im Verein bietet die richtigen Gegebenheiten, um erfolgreich zu sein. Deswegen bin ich zufrieden“, sagt der Goalie, zu dessen großen Vorzügen seine Konzentrationsfähigkeit, seine Geschicklichkeit auf den Schlittschuhen und das Antizipieren von Spielzügen zählen. Zum Einleben benötigte Niederberger nicht viel Zeit, schließlich verbrachte er bereits 2014/15 eine Saison in Berlin. Am Dienstag gegen Köln steht er wieder zwischen den Pfosten (20.30 Uhr, Magentasport und Sport1). Eine wichtige Partie, um den Anschluss an die Spitze der Nord-Gruppe nicht zu verpassen. Eine Aufgabe für die Nummer eins.

