Eisbären gelingt in Krefeld erster Auswärtssieg

Berlin. Krefeld/Berlin. Nach 20 Minuten ergab sich eine Parallele, die so manchen Fan nervös machen konnte. Mit 3:1 führten die Eisbären Berlin in Krefeld nach dem ersten Drittel, ebenso wie einige Tage zuvor in Düsseldorf. Ein paar Kilometer rheinaufwärts verloren die Berliner am Ende allerdings noch. Ein Ausgang, den die Eisbären diesmal unbedingt vermeiden wollten. Entsprechend engagiert arbeiteten sie und setzten sich mit 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) durch. Es war im vierten Versuch der erste Auswärtssieg in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für den EHC.

Die Aufgabe, die sich dem Team von Trainer Serge Aubin in Krefeld stellte, barg eine große Gefahr. Krefeld hat als einziger Klub noch keinen Punkt auf dem Konto, ist also leicht zu unterschätzen. Vielleicht wollte Aubin die Aufmerksamkeit daher auch mit einem Wechsel im Tor erhöhen. Statt Mathias Niederberger stand Tobias Ancicka (19) in seinem zweiten DEL-Spiel zwischen den Pfosten.

Eisbären gehen schon nach elf Sekunden in Führung

Es wurde sein erster Sieg im Trikot der Berliner, die mit dem ersten Angriff gleich nach elf Sekunden durch Kris Foucault in Führung gingen. Die Eisbären übernahmen die Kontrolle, agierten aber nicht ungestüm. Krefeld konnte in Überzahl durch Kristofers Bindulis ausgleichen (16.), allerdings rückte der EHC mit etwas mehr Druck die Dinge schnell zurecht. Leo Pföderl (18.) und Giovanni Fiore mit seinem Premierentor für den EHC (20.) erhöhten auf 3:1.

Diesmal wurden die Berliner jedoch nicht nachlässig. Chance um Chance erarbeitete sich die Mannschaft gegen einen schwächer werdenden Kontrahenten, der große Probleme in der Defensive hatte. Parker Tuomie traf zum 4:1 (24.), Lukas Reichel schoss zum 5:1 ein (46.). Spätestens da war klar, dass Krefeld den Negativ-Startrekord der DEL mit acht Niederlagen in Serie einstellen würden - trotz des Treffers von Brett Olson (55.). Daher konnten die Eisbären den Rest der Partie verwalten, denn mit den Kölner Haien kommt schon am Dienstag ein deutlich bissigerer Gegner nach Berlin (20.30 Uhr, Magentasport und Sport1).

