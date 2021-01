Eisbären Berlin: Warum verschenkte Punkte doppelt schmerzen

Berlin. Sich anzupassen, das hatte Stéphane Richer schon zu Beginn dieser Spielzeit gesagt, werde diesmal besonders wichtig sein. Alles ist unstetig, vieles läuft vielleicht auch nicht nach den eigenen Wünschen. Wer seine Chance auf den Erfolg dennoch wahren will, der muss flexibel sein. Ein Credo, das gerade die Eisbären Berlin in diesen Tagen tatsächlich leben dürfen. Zwar traf sie die jüngste Entwicklung nicht überraschend, etwas wehmütig wirken die Berliner trotzdem.

Leihspieler Leon Gawanke (21) kehrt also zurück nach Nordamerika, wurde von den Winnipeg Jets, die gerade in die neue Saison der NHL starten, in das Farmteam beordert, um demnächst in der AHL aufzulaufen. „Es ist schade für uns, aber die Zeit, die er hier war, war ein Bonus“, sagt Sportdirektor Richer. Sechs Partien absolvierte der gebürtige Berliner in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Man hat gesehen, dass er schon ein deutscher Top-Verteidiger ist. Die Fähigkeiten, die er bringt in der Offensive, gibt es hier nicht so oft“, findet Richer.

Von Eisbären-Zugang Espeland muss jetzt mehr kommen

Gawanke erhielt viel Eiszeit, spielte im Powerplay und legte zwei Treffer auf. Dinge, die man von Abwehr-Zugang Stefan Espeland erwartet hatte. Doch der 31-jährige Norweger, vergangene Saison zweitbester Verteidiger der DEL, hatte Startschwierigkeiten beim EHC, kam nur auf relativ wenige Spielminuten. „Er war krank, ihm fehlt noch ein bisschen etwas. Man hat gemerkt, dass er in den ersten Spielen wenig Energie hatte“, so der Sportdirektor. Doch die Anforderungen werden nun steigen, da Gawanke weg ist. Richer, der Talent Eric Mik (20) vom Zweitliga-Kooperationspartner Weißwasser wieder zum Team holt, ist diesbezüglich nicht bange: „Espeland wird jetzt von Spiel zu Spiel besser.“ Das wäre wichtig für den EHC, denn die Hauptrunde in der DEL schreitet schneller voran als gewöhnlich.

Zwar dauert ein Spiel immer noch 60 Minuten, doch die Reduzierung der Spielanzahl verändert die Lage etwas. „Es ist eine kurze Saison, man merkt, ist das jeder Punkt schon wichtig ist“, stellt Richer fest. Fast ist man geneigt zu sagen, dass verschenkte Zähler doppelt schwer wiegen. Denn anders als sonst taugen die ersten Wochen nicht dazu, sich einzuspielen. Bei nur 38 statt 52 Punktspielen fehlt die Zeit für große Aufholaktionen. Das muss in den Köpfen der Profis ankommen. Zumal bei vielen Coronafällen die Spielanzahl sogar weiter sinken kann.

Überraschungspotenzial ist größer als sonst in der DEL

Bei den Eisbären hat man nicht gänzlich den Eindruck, dass dies schon geschehen ist. „Zu Hause kann man nicht viel schimpfen“, bilanziert Richer nach dem ersten Viertel in der Gruppe Nord. „Wir können viele Tore schießen, offensiv haben wir viel Qualität. Wir wollten uns im Überzahlspiel verbessern, das funktioniert jetzt gut“, so der Kanadier, der allerdings auswärts Defizite konstatieren muss, die mit der Einstellung zu tun haben. Zweimal fünf Gegentreffer trübten zuletzt die Auftritte.

Zwar liegen die Berliner auf einem der vier Play-off-Plätze der Gruppe Nord, doch dort geht es überaus eng zu. Beispiele wie Schwenningen in der Gruppe Süd und Iserlohn in der Gruppe Nord, vorige Spielzeit Letzter sowie Vorletzter und jetzt jeweils mit starken Starts an Platz zwei, zeugen vom Überraschungspotenzial, das dieser Saison innewohnt. Welches durch das extrem verkürzte Play-off mit dem „Best of three“-Modus noch verstärkt wird.

Eisbären spielen am Sonntag bei Schlusslicht Krefeld

Der Weg dorthin erfordert von den Eisbären gerade auswärts eine schnelle Steigerung, die nach den jüngsten Eindrücken vor allem durch eine bessere Fokussierung auf die Aufgaben eines jeden Profis erreicht werden kann. Gleich am Sonntag müssen die Berliner in Krefeld antreten (17 Uhr, Magentasport). Die Rheinländer sind bislang das schwächste Team in der DEL, stehen noch gänzlich ohne Zähler da. „Aber auch Krefeld wird irgendwann punkten“, sagt Richer. Sollte das am Sonntag passieren, könnte das ein empfindlicher Dämpfer für die Pläne der Berliner werden.

Alles zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.