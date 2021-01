Die Eisbären Berlin setzen ein klares Zeichen

Berlin. Viel zu analysieren gab es aus Sicht von Uwe Krupp am späten Freitagabend nicht. Ein paar kurze Sätze genügten, um wiederzugeben, was zuvor auf dem Eis passiert war. Seinen Frust, den man dem Trainer der Kölner Haie zwischenzeitlich angesehen hatte, hatte er da schon wieder verdaut. Ganz nüchtern ordnete Krupp die Partie bei den Eisbären Berlin ein, die er selbst vor gar nicht langer Zeit noch betreut hatte. „Das Ergebnis spricht für sich, sie waren von der ersten Minute an sehr aufmerksam, schnell an der Scheibe und hungrig. Das war ein gutes Spiel von Berlin“, so Krupp, der beim 0:5 die erste Klatsche der Saison für die Haie wegstecken musste.

Es war in der Tat ein bravouröser Auftritt der Eisbären, die bereits den dritten Sieg im dritten Heimspiel der Gruppe Nord der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feierten. Zu Hause läuft alles bestens, schon zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Serge Aubin Krefeld mit 5:0 abserviert. Diesmal aber war die Darbietung der Eisbären noch reifer, noch überzeugender. Das jüngste 2:5 in Iserlohn wirkte dabei, als hätte es die Sinne der Berliner geschärft. Konzentriert gingen sie zu Werke, sehr zielstrebig setzten sie ihre Pläne um und ließen sich von den Kölnern nicht im Geringsten daran hindern. „Nach der Niederlage gegen Iserlohn spricht dieses Auftreten für den Charakter des Teams“, befand Torhüter Mathias Niederberger, der im vierten Saisonspiel bereits zum zweiten Mal ohne Gegentreffer blieb.

ZZ: Dominierende Spielweise gibt den Eisbären viel Selbstvertrauen

Mit der Art und Weise, wie die Berliner sich gegen die Haie präsentierten, machen sie es ihren Gegnern ungemein schwer, überhaupt ins Spiel zu finden. „Die ganze Mannschaft hat so stark gestanden, es war kein Durchkommen und sehr frustrierend für Köln, glaube ich. Das war gut zu sehen. Es ist eine gute Truppe, die wir haben“, sagte Kapitän Frank Hördler, neben Matt White, Parker Toumie mit seinem ersten Treffer als Profi und Kris Foucault (2) einer der Torschützen. Konsequent nach vorn drängend, ließen sie den Haien wenig Raum und Puckbesitz. Trotz des hohen Tempos verloren die Eisbären dabei nur selten die Ordnung und vermieden weitgehend Konter. „Wir sind mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen“, erzählte Foucault, der damit auch durchblicken ließ, dass hier vielleicht einer der Gründe liegen könnte, warum die Partie in Iserlohn so fatal gelaufen ist.

Von der Leidenschaft seiner Mannschaft war auch Trainer Aubin angetan, ihm ging es jedoch vor allem darum, die Fehler aus dem Iserlohn-Spiel nicht zu wiederholen. Das gelang zum einen auch dadurch, dass zunächst die Disziplin stimmte. Mit der Höhe der Führung ging sie zwar ein wenig verloren, allerdings konnten die Berliner dann gegen ein starkes Überzahl-Team ihr Unterzahlspiel üben. „Das ist uns auch wirklich super gelungen“, konstatierte der Coach, der in Iserlohn noch vier Gegentreffer mit einem Mann weniger monieren musste: „Wir können diesmal zufrieden sein mit der Leistung und müssen so weitermachen.“

Wenn die Berliner die gerade eroberte Tabellenführung in der Gruppe Nord nicht gleich wieder abgeben wollen, wird das auch nötig sein. Doch die Eisbären müssen am Montag in Düsseldorf spielen (18.30 Uhr, Magentasport), und auswärts gelang ihnen in zwei Anläufen bislang noch kein Sieg. Ein Schlüssel, damit sich das ändert, liegt sicher in einer besseren Unterzahl. Auf der anderen Seite bietet die Partie gegen die Haie das beste Muster, an dem sich die Berliner orientieren können. Ein so dominant geführtes Spiel ist ein klares Zeichen an die Konkurrenz und gibt das nötige Selbstvertrauen, das es für solide Auftritte in der Fremde braucht. Wobei die Umgebung in Düsseldorf zumindest für Torwart Niederberger keine fremde sein wird. Er ist schließlich geborener Düsseldorfer und wechselte gerade von der DEG zum EHC.

Noch mehr zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.