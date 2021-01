Florian Busch: „Die Angst vor dem nächsten Check war da“

Berlin. Miesbach, ein kleines Städtchen in der Nähe des Tegernsees. Hier geht es beschaulich zu, ganz anders als in der Metropole, in der Florian Busch 18 Jahre seines Lebens verbracht hat. Das erfordert ganz neue Überlegungen. „Die Bahn fährt nur alle Stunde. Da brauchst du unbedingt ein Auto, sonst kommst du nirgends hin“, erzählt Busch. Er und seine Frau haben sich daher gerade eines gekauft.

In Berlin, wo Busch zuvor wohnte, fuhr er fast alles mit dem Rad. Der Wagen, den die Eisbären Berlin ihm gaben, stand nur herum. In den letzten Jahren lehnte er das Auto sogar ab, weil es keinen Nutzen hatte. Demnächst will er nun selber fahren, macht gerade den Führerschein. „In Berlin habe ich das mit Anfang 20 mal probiert, bin durch die theoretische Prüfung gefallen und hatte dann keine Motivation mehr“, sagt Busch. Jetzt wäre das Dokument schon sehr hilfreich.

Im Oktober 2020 hat Buschi, wie ihn alle nennen, die große Stadt hinter sich gelassen. Ist zurückkehrt in die Heimat. Eine große Umstellung war es nicht für den 36-Jährigen. „Hier hat sich nicht viel verändert. Außerdem war ich schon immer ein Dorfkind. Es tut mir gut, mal wieder außerhalb der Stadt zu sein“, sagt er. Zuletzt war ihm Berlin ohnehin zu verrückt, die vielen Menschen, gerade jetzt in Zeiten von Corona: „Hier ist es entspannter, es laufen nicht so viele Freaks rum.“ Busch fühlt sich einfach wohl damit, wieder daheim zu sein.

Zukunft des Ex-Eisbären-Stürmers könnte auf dem Golfplatz liegen

Dort beginnt für ihn das Leben nach der Karriere. Zunächst in einer schönen Wohnung. Ein Haus soll es später werden, aber, „es muss sich ergeben, denn hier ist alles ein bisschen teuer in der Nähe von München und vom Tegernsee“. Aber vielleicht lernt er bald die richtigen Leute kennen. Denn sein Schnupperkurs Zukunft soll ihn auf einen Golfplatz führen. Ein in gewisser Weise artverwandtes Metier, denn den richtigen Schwung hatte Busch als Eishockeyprofi immer. 793 Mal lief er in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) für die Eisbären auf, traf 152 Mal und gab 325 Vorlagen. Busch erlebte Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, gewann mit dem EHC sieben Meistertitel.

Seine letzte Partie liegt schon ein wenig zurück. Im September 2019 durfte er noch einmal für 4:32 Minuten das Trikot der Eisbären tragen. „Danach habe ich noch zwei Monate mittrainiert, aber da wussten alle schon, dass es keinen Sinn mehr hat. Das musste mir zwar 15 Mal gesagt werden, aber es war die bessere Entscheidung“, so der ehemalige Stürmer, dessen Karriereende die Eisbären am Mittwoch bekanntgaben. Immer wieder folgten Untersuchungen, Tests. Doch Busch spürte schon lange, dass bei ihm nicht mehr alles passt.

Mit 17 Jahren wechselte er 2002 zu den Eisbären, kam aus der bayerischen Provinz in die Großstadt und fühlte sich schnell wohl. In Berlin setzten sie auf sein Talent, hatten mit ihm und den Kollegen André Rankel (Karriereende), Frank Hördler und Jens Baxmann (jetzt Iserlohn) aus der 1985er Generation große Pläne. Alle gingen auf, aus Nachwuchskräften entwickelten die Eisbären Führungsspieler, die alle Karrierephasen im Klub durchliefen.

Gespräche mit Ustorf verdeutlichten die Situation

Für den eleganten Techniker aber wurden die letzten Jahre zur Tortur, immer wieder plagten ihn Verletzungen. Die Nachwirkungen von „vier bis fünf erwähnenswerten Gehirnerschütterungen“, zwangen ihn schließlich zum Aufgeben. „Bei der Letzten habe ich schon gemerkt, dass ich nicht mehr so mitkomme auf dem Eis, dass mir alles zu schnell ist und zu gefährlich“, erzählt er. Sowohl die Beratung der Eisbären als auch die Gespräche mit dem früheren Kollegen Stefan Ustorf verdeutlichten ihm jedoch den Ernst der Situation. Der nächste harte Check gegen den Kopf hätte sein Leben dramatisch beeinflussen können.

Ustorf, der ehemalige Kapitän der Eisbären, hatte damals diesen einen Check noch abbekommen, brauchte Jahre, um sich von den Folgen zu erholen. Starke Kopfschmerzen, eine hohe Lichtempfindlichkeit, Sprachfindungsstörungen – die Liste ist lang. „Ich bin sehr eng befreundet mit Stefan, habe mich viel mit ihm darüber unterhalten und seine schwere Zeit miterlebt. Das wollte ich auf keinen Fall selbst durchmachen. Die Angst vor diesem Check war auch bei mir da“, so Busch, der selbst einige Einschränkungen erlebte und diese noch immer nicht ganz überwunden hat.

Wenn er sich anstrengt, „wenn ich bei den alten Herren mitspiele oder auf den Berg gehe, muss ich mir Zeit lassen, sonst geht es mir nicht gut“. Als er in Berlin noch darum kämpfte, auf das Eis zurückzukehren, „fühlte ich mich nach dem Training schwach, musste mich sofort hinlegen und konnte noch nicht einmal Mittagessen. Ich hatte starke Kopfschmerzen und musste viel schlafen“, blickt Busch zurück. Kopf und Körper hielten die Strapazen nicht mehr aus.

Hoffnung auf eine 85er-Abschiedsparty bei den Eisbären

Busch wirkte in dieser Zeit auch nicht immer wie derjenige, der er sonst war. Die Leichtigkeit fehlte, die ihn so speziell machte. Er war einer der letzten echten Typen im Profisport. Ein Spieler, der sich sportlich viel Respekt erarbeitete. Aber auch jemand, er wegen seines speziellen Charakters immer ein wenig unangepasst wirkte. Ein Mann mit Humor, mit Ecken und Kanten. Der Sprüche raushaute, bei dem man nie ganz genau wusste, was Ernst ist und was einfach nur Spaß. „Ich glaube, ich bin ziemlich nervig. Aber das war kein Kalkül, meine Sprüche habe ich nie gemacht, weil ich ein Typ sein wollte. Ich bin einfach so“, erzählt er.

In die Eisbären-Gemeinschaft jedenfalls passte er damit gut, viele Fans werden ihn und seine lockere Art vermissen. So wie Busch die Kameradschaft in der Kabine jetzt schon vermisst. „Das war schon lustig. Überhaupt war es ein Privileg, so lange für die Eisbären zu spielen. Obwohl es ein eher besser ausgestatteter Verein ist, ging es doch sehr familiär zu. Dass es nicht FC-Bayern-Style war, sondern Hohenschönhausen-Style, das mochte ich immer sehr bei den Eisbären“, so Busch. Dass er gerade jetzt aufhören muss, während der Coronakrise, findet er nicht schlimm. Die Ungewissheit, ob gespielt wird oder nicht, würde an ihm nagen. Der Abschied von den Fans, der wird gewiss noch kommen. Vielleicht als eine gemeinsame Party der goldenen 85er des EHC, wenn Hördler und Baxmann ihre Karrieren beendet haben: „Die wird es schon geben. Da glaube ich an die Eisbären.“

In der Arena soll sein Eisbären-Trikot neben dem von Ustorf hängen

Irgendwann wird auf jeden Fall sein Trikot unter die Hallendecke gezogen, die Nummer nicht mehr vergeben. „Ich habe schon als Kind beim TEV Miesbach die ganzen Trikots im Stadion oben angeguckt. Obwohl die schon seit 50 Jahren nicht mehr gespielt haben, wusste ich trotzdem, wer die Leute waren. Es ist schön, Teil des Verein zu sein und zu bleiben“, so der frühere Angreifer, schon klare Vorstellungen hat, wo sein Trikot wedeln soll. "Ich möchte unbedingt neben Stefan hängen." Allerdings ist die 14 von Ustorf näher an der 11 von Sven Felski und der 19 von Mark Beaufait als an der 26 von Busch, der nun auf dem grünen Rasen nach einer Berufung sucht. In der Nähe von Miesbach „werde ich ab April beim Golfplatz anfangen für dieses Jahr und schaue, was da geht. Erst mal als Greenkeeper, vielleicht mache ich dann auch eine Gärtnerei-Ausbildung“. Als leidenschaftlicher Golfspieler hat sich das eben so ergeben.

Einen Trainerschein im Eishockey zu erwerben, wäre auch gut, um den Nachwuchs zu unterstützen. Aber Vorrang hat zunächst der Führerschein, denn bis zum Golfplatz mit dem Rad zu fahren, wäre bei den heimatlichen Hügeln zu anstrengend nach seiner Krankengeschichte. „Ich muss immer vorsichtig sein. Egal, was ich tue“, sagt Florian Busch.

Alles zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.