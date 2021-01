Eisbären Berlin: Wiedersehen mit dem Haie-Versteher

Uwe Krupp, der frühere Trainer der Eisbären, führt seinen Heimatklub wieder zum Erfolg und gastiert am Freitag in Berlin.

Berlin. Nach ein paar Spielen gewöhnen sich alle langsam an die neuen Umstände. Aber anfangs fühlte es sich definitiv komisch an. Wenn etwa in der Kölner Arena 18.000 Fans die Partien der Haie verfolgen, versteht man normalerweise sein eigenes Wort kaum. Doch in der bedingt durch die Pandemie leeren und folglich stillen Halle erlebte selbst Uwe Krupp so ein Duell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ganz neu. „Du hörst Sachen, die du sonst nicht mitbekommst“, so der Coach.



Gerade jetzt wird die erzwungene Abwesenheit die Fans besonders schmerzen. Denn nach einer Saison voller Leiden zeigen die Haie wieder ordentlich Biss, sie machen Spaß. Wie so oft unter Krupp (55), der den Klub 2013 und 2014 ins Finale führte. Vergangene Saison waren die Haie kurz davor, den DEL-Negativrekord von 18 Niederlagen am Stück einzustellen. Bis der mit viel Vorschusslorbeeren gestartete Trainer Mike Stewart entlassen wurde – und Krupp zu den Haien zurückkehrte und das ganz große Desaster im letzten Augenblick verhinderte. Ehrensache, als „Kölscher Jung“. Dass er das Verpassen des Play-offs, das dann ohnehin abgesagt worden ist, nicht mehr abwenden konnte, war eher Nebensache.

Von 2014 bis 2018 war Krupp Trainer bei den Eisbären Berlin

Nun also der neue Start, der ihn am Freitag zu den Eisbären Berlin führt (20.30 Uhr, Magentasport), die er nach seinem ersten Engagement bei seinem Heimatklub als Trainer (2011 bis 2014) von 2014 bis 2018 betreute. Die Situation ist der vor gut zehn Jahren gar nicht so unähnlich, die Haie kamen aus frustrierenden Jahren, Krupp brachte den Erfolg zurück. Wobei das Ende der Liaison im Oktober 2014 mit vielen unschönen Nebengeräuschen einherging. Aber die Protagonisten von damals sind alle ausgetauscht, der Gram von einst stand dem Neubeginn nicht im Weg.

Doch erst als letzter Klub der Liga konnten die Haie ihre Teilnahme an der Saison bestätigen. Die größte Halle in der DEL zu bespielen, wurde in diesem Fall zur größten Bürde. „Wir müssen mit Umsatzeinbußen bis zu 80 Prozent kalkulieren“, so Geschäftsführer Philipp Walter. Auf bis zu 60 Prozent ihres Gehaltes verzichten Spieler, Trainer und Mitarbeiter. Auch dank Fan-Aktionen gelang es schließlich, das Wagnis einer Saison ohne Zuschauer einzugehen. „Das war viel Arbeit von allen Seiten. Es gab viele Fragezeichen, die bis zwei Minuten vor zwölf nicht beantwortet waren, aber am Ende hat es geklappt. Das ist das, was zählt“, so Krupp.

Die schwierigen Bedingungen schlagen sich auf den Kader nieder. „Auch aufgrund der Einschränkungen, die wir in der Kaderplanung durch die Pandemie hatten, blicken wir vermehrt auf die Nachwuchsarbeit“, sagt der Trainer, dessen Team mit vielen jungen Leuten aufgefüllt wurde. So stand mit Leo Hafenrichter ein gerade mal 16-Jähriger mit auf dem Eis. Michael Zalewski, der letzte Zugang der Haie, soll nicht viel mehr als den gesetzlichen Mindestlohn erhalten. Zudem konnten die Kölner erst Anfang Dezember mit der Vorbereitung beginnen. Da spielten andere Klubs bereits ein Turnier.

Ob Ex-Eisbär Sheppard in Berlin spielen kann, ist noch ungewiss

Doch mit jungen Spielern umgehen, ein Team formen und motivieren, das zählt zu Krupps großen Stärken. Und außerdem konnten die Haie bereits Spieler verpflichten, bevor das Ausmaß der Krise absehbar war. Mit Maurice Edwards (33) holten sie den punktbesten Verteidiger der Liga aus Ingolstadt an den Rhein. Mit James Sheppard (32) schnappten sie den Eisbären einen Mittelstürmer weg, den diese gern behalten hätten und der ihnen nach dem überraschenden Karriereende von Maxim Lapierre nun umso mehr fehlt. Sheppard war schon in Berlin ein Spieler, den Krupp sehr mochte.

Nach dem Zwischenstopp bei Sparta Prag, wohin der Trainer nach dem Finaleinzug mit den Eisbären 2018 wechselte, sind beide nun wieder vereint. Ob sie in Berlin gemeinsam an die Arbeit gehen können, ist unsicher, da Sheppard angeschlagen ist. Für Krupp ist das Spiel gegen den EHC in jedem Fall kein leichtes. „Aufgrund des Kaders, der Vorbereitung und der letzten Saison muss man davon ausgehen, dass Berlin in unserer Gruppe das stärkste Team ist“, so der Kölner Coach, der trotz aller gewöhnungsbedürftigen Umstände in der Tabelle der Gruppe Nord vor den Berlinern rangiert.

