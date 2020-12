Gelungener Jahresabschluss: Eisbären Berlin schlagen Krefeld

Berlin. Gute Erinnerungen an Berlin hat Marvin Cüpper nur bedingt. Seine Pläne waren groß, die Umsetzung scheiterte jedoch. Vielleicht nicht einmal wegen mangelnden Talents, sondern weil er dieses aufgrund vieler Verletzungen nicht ausreifen lassen konnte. Deshalb verließ der 26-jährige Torwart die Eisbären im Frühjahr und wechselte nach fünf Jahren und nicht einmal drei Dutzend Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach Krefeld.

Die Pinguine waren am Montagabend nun der dritte Gegner der Eisbären in der neuen Saison der DEL. Bei solchen Gelegenheiten setzen Trainer gern auf Spieler wie Cüpper, die quasi noch eine Rechnung offen haben mit dem alten Klub. Doch für Cüpper war es wie immer, die Hauptstadt brachte ihm kein großes Glück. Mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) gewannen die Berliner und konnten damit ihren guten Start in diese ungewöhnliche Saison untermauern, rangieren mit sieben Punkten in der Spitze der Gruppe Nord. Die Pinguine hingegen bleiben weiter als einziges Team ohne Punkte am Tabellenende.

Eisbären gelingen Treffer in Über- und Unterzahl

Für die spielerische Komponente in dieser Partie waren eindeutig die Eisbären zuständig. Zwar brauchten sie etwas Zeit und ließen auch im Verlauf immer wieder einige Disharmonien im Kombinationsfluss erkennen, doch sie bestimmten das Geschehen dank ihrer reiferen Spielanlage. Der Zug zum Tor war dabei deutlich zu erkennen, allerdings agierten die Berliner hin und wieder zu zögerlich beim Abschluss. Das galt selbst nach der gut herausgespielten Führung durch Kris Foucault (7.). Dass sich das nicht negativ auswirkte, hatte viel mit dem Unvermögen der Gäste zu tun, die sich äußerst schwer taten im Aufbau und die Defensive der Berliner kaum nennenswert herausforderten.

Dabei boten die Eisbären mit einigen Strafzeiten viel Angriffsfläche. Jedoch zeigte sich das Team von Trainer Serge Aubin in Unterzahl gefährlich, Marcel Noebels unterbrach einen Angriff der Krefelder und legte für Matt White auf, der zum 2:0 traf (33.). Spätestens mit dem 3:0 durch Mark Olver (39.), der einen Schuss von Stefan Espeland abfälschte, stand der Sieger der Partie fest. Zumal die Berliner kurz darauf auch ein Überzahlspiel nutzten, Leonhard Pföderl traf zum 4:0 (42.). White erzielte zudem noch das 5:0 (57.). Damit verabschiedeten sich die Eisbären ordentlich, sogar mit dem ersten Shutout von Torhüter Mathias Niederberger, vom alten Jahr. Das nächste Spiel steht erst wieder am 5. Januar in Iserlohn auf dem Plan.