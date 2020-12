Ex-Eisbär Braun: Endlich wieder wichtig

Berlin. Es ist ein bisschen wir früher: Vorn stürmt Braun, hinten verteidigt Braun. Im kräftezehrenden Eiltempo hetzen der kleine Laurin (29) und der große Constantin (32) in ihrer familientypisch aufopferungsvollen Art über das Eis. Fans kennen diese Szenen aus Berlin, wo sie neun Jahre gemeinsam bei den Eisbären spielten. Nun tragen die dynamischen Brüder das Trikot der Krefeld Pinguine – und kehren am Montag beim Duell der Hauptstädter gegen die Rheinländer erstmals als Duo an die Spree zurück (18.30 Uhr, MagentaSport).

Während Laurin die Rolle als Gegner in der Mercedes-Benz Arena kennt, er verließ den EHC schon 2017, muss Constantin sich daran erst gewöhnen. Zumindest der Start dürfte weniger schwer fallen, sind doch aufgrund der Pandemie keine Fans in der Halle. Das dämpft die Emotionen – aber gewiss nicht den Ehrgeiz. „Motiviert wird er trotzdem sein“, sagt Geschäftsführer Peter John Lee. Erst vor drei Wochen ließ er den Abwehrspieler ziehen, weil dieser unzufrieden war mit seinem Status bei den Eisbären. Als achter Verteidiger wurde er zuletzt in Berlin geführt, auch in der Saison zuvor gestand Trainer Serge Aubin ihm nur eine Nebenrolle zu.

In der Eisbären-Hierarchie zuletzt weit hinten

Schwer zu akzeptieren für jemanden, der schon wertvollster Spieler des Play-offs (2013) in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war. „Da ich den Anspruch habe, eine tragende Rolle innerhalb der Mannschaft zu übernehmen, habe ich Stéphane Richer (Sportdirektor, d.A.) und Peter John Lee gebeten, mich für diese Saison an die Krefeld Pinguine zu verleihen“, so Braun beim Abschied. Seitdem steht er wieder im Mittelpunkt, hat in Krefeld die meiste Eiszeit im Team mit 24:14 Minuten pro Spiel, sogar die fünftmeiste in der Liga; schießt am häufigsten in der Mannschaft (10 Mal).

Trotz der für beide Seiten zuletzt sportlich unbefriedigenden Situation, auch die Eisbären versprachen sich stets mehr von Braun, kam der Wechsel dennoch überraschend. Denn Klub und Spieler verband über viele Jahre mehr als nur das Stück Papier mit der Überschrift „Arbeitsvertrag“. Seit 2004 war Braun in Berlin, entwickelte sich zum Nationalspieler, zur Stütze des Teams. Ebenso aber prägten drei lange Auszeiten wegen Depressionen und Alkoholsucht die Beziehung, in der Braun immer alle Hilfe des Klubs erhielt. 2015 gewährte der EHC ihm sogar einen Kontrakt über sieben Jahre. Damals waren deutsche Spieler rar auf dem Markt. „Heute wäre so ein Vertrag nicht mehr realistisch, diese Zeiten sind vorbei“, sagt Lee.

Rückkehr zu den Eisbären nach der Leihe ist eher unwahrscheinlich

Derzeit befindet sich Braun im sechsten Jahr dieses Vertrages, ist für diese Saison nur ausgeliehen nach Krefeld. Dass er für das letzte Jahr zurückkommt zu den Eisbären, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Zum einen, weil er sich in Berlin wohl wieder ganz hinten anstellen müsste in der Hierarchie der Verteidiger. Zum anderen, weil er in Krefeld offenbar einen Platz gefunden hat, an dem sich seine sportlichen Ambitionen besser umsetzen lassen. Zumindest die persönlichen, als Team steht Krefeld nach zwei Partien ohne Punkte auf dem letzten Platz der Gruppe Nord. Die ersten Zähler der neuen Saison ausgerechnet bei den Eisbären zu ergattern, dürfte für die Brauns eine zusätzliche Motivation darstellen.