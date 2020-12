Die Eisbären Berlin haben einen neuen Helden

Torhüter Tobias Ancicka bei der U20-WM in Tschechien.

Und dann ist es doch noch passiert, wenn auch erst in Minute 65. Erst dann hatte der Wolfsburger Matti Järvinen am Dienstagabend im Penaltyschießen den Puck im Berliner Tor versenkt und damit den einzigen Treffer in dieser Eishockey-Partie erzielt. Die Konsequenz: Die Eisbären haben ihr zweites Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg nach hartem Kampf mit 0:1 verloren (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) und gingen nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Bremerhaven (3:2) nur mit einem Punkt vom Eis.

Einem Mann kann man diese Niederlage nicht ankreiden: Eisbären-Torhüter Tobias Ancicka, der bis zu Järvinens Treffer wie ein Fels zwischen den Pfosten gestanden hatte. „Für Tobi war es ein sehr gutes Spiel“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee, „es freut mich zu sehen, wie gut er sich in die Mannschaft integriert hat.“

Extralob vom Trainer der Eisbären Berlin

Der 19-Jährige gab gegen Wolfsburg ein hervorragendes DEL-Debüt, parierte alle 32 Schüsse, die aus dem Spiel heraus auf ihn abgegeben wurden. „Insgesamt können wir uns heute bei Tobias Ancicka bedanken, der fantastisch gespielt hat“, sagte Trainer Serge Aubin, „wenn man in 60 Minuten keinen Gegentreffer bekommt, sollte man eigentlich gewinnen.“

Auch der neue Held der Eisbären zeigte sich happy. „Das war heute natürlich etwas ganz Besonderes. An sein erstes Spiel erinnert man sich sein ganzes Leben“, so Ancicka, „insgesamt hat mir die Partie gezeigt, dass ich mithalten kann. Das Spiel gibt mir viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.“ Ein Wink auch in Richtung des zuletzt äußerst starken Stammkeepers Mathias Niederberger, der gegen Wolfsburg wegen leichter Muskelprobleme geschont worden war.

Eisbären Berlin haben wieder Probleme in der Offensive

Ancicka, der aufgrund einer Corona-Infektion nicht an der diesjährigen U20-Weltmeisterschaft in Kanada hatte teilnehmen können, musste derweil vom Tor aus beobachten, dass die Schwäche der Eisbären gegen Wolfsburg erneut nicht in ihrer Defensive, sondern im Angriff lag.

Hatte es vorne mit den Zugängen Kris Foucault, Matt White und Giovanni Fiore gegen Bremerhaven noch gut geklappt, wurden die Chancen diesmal nicht konsequent genutzt. Besonders zu Beginn taten sich die Berliner schwer, konnten selbst doppelte Überzahlgelegenheiten nicht verwerten. „Das erste Drittel hat mir heute nicht so gefallen, im zweiten Abschnitt wurde es dann besser“, sagte Aubin, „wir hatten einige Chancen, haben aber zu viel zugelassen.“

Das große Glück der Eisbären: Gastgeber Wolfsburg erging es ganz ähnlich – auch sie schafften es nicht, ihre Möglichkeiten zu nutzen. Das große Pech: Mit Dustin Stahlmeier stand auch im Tor der Niedersachsen ein starker Goalie, sodass die Partie letztlich zum Duell zweier talentierter Torhüter wurde.

Ancicka kommt nun öfter für die Eisbären Berlin zum Einsatz

Immerhin hatte die Niederlage so auch etwas Gutes. Die Feuertaufe von Tobias Ancicka hat gezeigt, dass der Youngster dem Team helfen kann, wenngleich der erfahrene Niederberger (28) erst einmal die unbestrittene Nummer eins bleiben wird.

„Tobi ist noch sehr jung, wir müssen ihn noch ein bisschen aufbauen“, so Lee. Bisher sei man mit der Kombination und dem Wechsel aus einem Profi und einem Neuling zwischen den Pfosten aber immer sehr gut gefahren. Lee ist sich daher sicher: „Wir werden auch in Zukunft öfter auf Tobi setzen.“ Die nächste Einsatzchance bietet sich am Montag im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine (18.30 Uhr, Magentasport).