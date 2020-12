Corona-Fälle: Eisbären müssen Magentasport Cup beenden

Berlin. Für die Eisbären Berlin ist der Magentasport Cup beendet. Wegen weiterer Corona-Fälle in der Mannschaft wurden die ausstehenden Spiele beim Testturnier der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Red Bull München (5. Dezember) und die Adler Mannheim (8. Dezember) abgesagt. „Auch wenn wir den Magentasport Cup gern beendet hätten, steht die Gesundheit aller selbstverständlich im Vordergrund“, erklärte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee in einer Mitteilung des Vereins.

Die ersten Corona-Infektionen waren bereits Anfang der Woche bekannt geworden. Danach sei die gesamte Mannschaft inklusive Trainer- und Betreuerstab in Quarantäne geschickt worden. „Leider wurden jetzt weitere positive Befunde festgestellt“, so Manager Lee. Die Quarantäne wird nun bis mindestens 10. Dezember verlängert. Ob die Eisbären danach direkt in die Vorbereitung auf die neue DEL-Saison einsteigen, die für die Berliner am 18. Dezember gegen Bremerhaven starten soll, ist noch offen.

