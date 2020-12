Heimspiel der Eisbären wegen Coronafällen verlegt

Neuss. Wegen positiver Covid-19-Testergebnisse innerhalb des Teams der Eisbären Berlin muss das Spiel der Hauptstädter gegen die Adler Mannheim beim Magentasportcup vorsorglich verlegt werden. Wie die Deutsche Eishockey Liga am Dienstagabend mitteilte, findet das Spiel nun am Dienstag (8. Dezember, 19.30 Uhr) statt.

Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee hierzu: „Unser gesamtes Team wird seit geraumer Zeit regelmäßig getestet. Beim aktuellen Test haben sich einige positive Befunde ergeben. Die Spieler zeigen gegenwärtig keine Symptome. Neben dem ständigen Austausch mit unseren Ärzten, haben wir auch direkt Kontakt zu den Behörden aufgenommen und die weitere Vorgehensweise besprochen. Als Konsequenz dieser Gespräche können wir das Spiel am Donnerstag nicht bestreiten.“

Ursprünglich war das Duell für diesen Donnerstag (3. Dezember) geplant gewesen. Die positiv getesteten Spieler verbleiben laut DEL-Mitteilung für die kommenden zehn Tage in häuslicher Quarantäne und werden nach negativ ausfallenden Corona-Tests - unter Einhaltung des „Return-to-Play“- Protokolls der DEL - den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen.

Wie der Verein weiterhin mitteilte, wird der restliche negativ getestete Kader die Vorbereitung auf das Magentasportcup-Spiel gegen den EHC Red Bull München am Freitag fortsetzen. Die Partie gegen München findet am Sonnabend, den 5. Dezember 2020, um 17:Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt.

Mehr über die Eisbären Berlin lesen Sie hier.