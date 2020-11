Es ist noch ein langer Weg für die Eisbären Berlin

Berlin. Der Schock über die Niederlage sitzt tief. „Ich weiß nicht, was momentan los ist“, sagte Angreifer Lukas Reichel sichtlich erschüttert, „wir machen einfach die Kleinigkeiten nicht richtig.“ Das hohe Ergebnis schmerzt dabei besonders. 2:7 (0:1, 1:3, 1:3) gegen die Schwenninger Wild Wings im Magentasportcup am Donnerstagabend - das hätte bei den Eisbären Berlin wohl niemand gedacht.

Zwar hatte etwa der für die Eishockey-Partie im Schwarzwald geschonte Schlüsselspieler Marcel Noebels schon vor dem Spiel gewarnt, dass Schwenningen der Überraschungskandidat des Turniers sei. Aber eigentlich wähnte sich das Team von Trainer Serge Aubin da schon auf einem guten Weg in Sachen Leistungssteigerung.

Corona-Fall bei den Eisbären Berlin schmerzt zusätzlich

Die Euphorie nach den Spielen gegen Mannheim und München scheint nun jedenfalls verflogen. Die Wild Wings haben schonungslos offen gelegt, woran es bei den Eisbären Berlin noch mangelt. „Zu dem Spiel gibt es nichts Gutes zu sagen“, kommentierte Kapitän Frank Hördler und zeigte dabei besonderes Mitgefühl für seinen Torhüter: „Mir tut es für Mathias Niederberger leid, dass er an seinem Geburtstag so oft im Stich gelassen wurde.“

Zur schlechten Nachricht der Niederlage kam am Freitag dann noch eine andere: Eisbären-Torhüter Tobias Ancicka wurde positiv auf Corona getestet und kann daher nicht ab dem 25. Dezember an der U20-Weltmeisterschaft in Kanada teilnehmen. Es ist ein weiterer Schlag für die Berliner.

Bei den Eisbären Berlin mangelt es noch immer in der Offensive

Weder Hördler noch Aubin wollten die Pleite gegen Schwenningen derweil auf die Schonung der Leistungsträger Marcel Noebels, Maxim Lapierre und John Ramage schieben - denn bereits das Hinspiel gegen Schwenningen im Wellblechpalast in Hohenschönhausen war mit 1:5 hoch verloren gegangen.

„Mit unserer Defensive bin ich eigentlich weitestgehend zufrieden“, so trotzdem die Einschätzung von Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee, „aber vorne müssen wir definitiv mehr machen. Wir müssen endlich unser Überzahlspiel nutzen und mehr Tore schießen.“ Hinzu kamen am Donnerstag Konzentrationsfehler und zahlreiche unnötige Zeitstrafen, die zur Höhe der Niederlage beitrugen.

Am 18. Dezember starten die Eisbären Berlin gegen Bremerhaven in die DEL-Saison

Viel Zeit bleibt der jungen Mannschaft mit ihren Zugängen aber nicht, um diese offensichtlichen Defizite noch abzustellen. Schon am 18. Dezember starten die Eisbären mit einem Heimspiel gegen Bremerhaven in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Zuvor haben die Berliner jedoch noch zweimal die Möglichkeit, sich im Magentasportcup würdig zu präsentieren. Zwar ist die Chance auf das Halbfinale nun mehr rein theoretischer Natur, aber immerhin können die Eisbären in den Heimspielen in der Mercedes-Benz Arena gegen Mannheim (3. Dezember) und München (5. Dezember) zeigen, dass sie für die Liga noch immer auf dem richtigen Weg sind. Trotz der schockierenden Pleite gegen Schwenningen.

