Eisbären Berlin - Marcel Noebels: „Wir sind fitter denn je“

Berlin. Erst schob er sich den Puck beim vier gegen vier lässig durch die Beine, dann lupfte er die Scheibe ohne hinzusehen über Münchens Torwart Kevin Reich. Mit seinem Treffer zum 2:0 in der Partie gegen Red Bull München hat Marcel Noebels am vergangenen Sonnabend sein erstes Tor für die Eisbären Berlin im Magentasportcup erzielt. Und unter Beweis gestellt, warum er 2020 zu Recht zum wertvollsten Spieler der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gekürt wurde.

Die Berliner Morgenpost hat den 28-jährige Center nach dem Training im Wellblechpalast in Hohenschönhausen getroffen. Im Interview spricht Noebels über die Findungsschwierigkeiten der jungen Mannschaft, den Hunger nach dem Eis während der langen Spielpause und seinen Tipp für das Spiel gegen Schwenningen am Donnerstag im Magentasportcup (xxxx Uhr, Magentasport).

Berliner Morgenpost: Herr Noebels, ein Traumtor gegen München und zwei starke erste Drittel. Hätten Sie gedacht, dass diese Partie für die Eisbären noch verloren geht?

Marcel Noebels : Ich denke nie daran, weil wir eigentlich die Qualität haben, solche Spiele zu gewinnen. Klar, es war ärgerlich. Wenn man über 40 Minuten so gut spielt wie wir, ist es wirklich sehr, sehr bitter, nicht als Sieger vom Eis zu gehen. München hatte lange Zeit keine Antwort auf uns, sie konnten die Partie aber relativ schnell wieder zu ihren Gunsten drehen. Daraus müssen wir jetzt lernen.

Wie ist die Stimmung im Team nach dieser bitteren Niederlage?

Ich glaube wirklich, dass wir alle eher positiv aus den Spielen gehen können. Das hat schon in Mannheim angefangen. Gegen München haben wir dann einen deutlichen Schritt nach vorne getan. Umso wichtiger ist es jetzt, gegen Schwenningen am Donnerstag den nächsten zu machen und zu gewinnen. Trotz Verbesserungen im Spiel. Drei Partien und drei Niederlagen im Magentasportcup bedeuten vor allem, dass das Halbfinale kaum noch zu erreichen ist.

Wo hapert es derzeit am meisten bei den Eisbären?

Ein großes Problem sehe ich wie in der vergangenen Saison im konsequenten Ausnutzen des Überzahlspiels. Wir sind auch jetzt oft kurz davor, zum Tor durchzubrechen, schießen dann aber doch nur gegen den Pfosten und ärgern uns, dass es nicht geklappt hat. Als Mannschaft sind wir hier aber auf einem guten Weg. Es sind Kleinigkeiten, wenn Sie so wollen, in Abstimmung, im System und im Vertrauen zueinander, die noch angepackt werden müssen, um im Abschluss und in der Offensive erfolgreicher zu sein.

Liegen diese Probleme auch daran, dass die Eisbären eine relativ junge Mannschaft mit vielen Zugängen ist?

Dafür, dass wir so viele neue Jungs haben, haben wir uns meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut gefunden. Uns als Einheit zu bezeichnen, wäre aber tatsächlich noch zu früh. Auf der anderen Seite sind wir auch keine Truppe, die alterstechnisch so weit auseinander liegt, dass es überhaupt nicht klappen würde. Wir haben viele junge Spieler, die noch einiges lernen und erleben müssen, um zu der Mannschaft zusammenzuwachsen, die wir vergangenes Jahr waren. Wir Älteren müssen ihnen da helfend zur Seite stehen. Dann funktioniert das perspektivisch auch mit der Einheit.

Haben Sie in den vergangenen Partien denn als Schlüsselspieler des Teams auch persönliche Schwächen erkannt?

Ich brauche eigentlich immer ein paar Spiele, um wieder so richtig in Tritt zu kommen. Sicher muss ich meine Leistung gerade im Vergleich zur vergangenen Saison noch deutlich steigern. Ich bin bei Weitem noch nicht da, wo ich gerne sein würde. Als ein Leistungsträger der Mannschaft verlangt man natürlich mehr von mir. Das ist aber auch genau das, was ich möchte. Der Trainer weiß jedenfalls, was er von mir zu erwarten hat, und ich tue mein Bestes, es auch abzuliefern.

Der Magentasportcup gilt als Vorbereitungsturnier der DEL, die am 17. Dezember startet. Glauben Sie, dass Sie und die Mannschaft sich bis dahin in Ihrem Spielfluss verbessert haben?

Uns muss klar sein: Ab dem 17. zählt‘s! Deswegen ist es gut, dass die Niederlagen und Fehler jetzt im Magentacup passieren. Schlimmer wäre es, wenn wir nach dieser Leistung in der regulären Saison gegen München zwei Punkte hätten liegen lassen. Wir haben jetzt noch drei Wochen Zeit, uns zu finden. Es wird aber sicherlich auch eine ganz andere Saison als je zuvor, das muss uns klar sein. In der verkürzten Spielzeit bleiben zum Beispiel nicht viele Tage zur Erholung, weswegen wir uns umso mehr anstrengen müssen, jedes Mal all unser Können aufs Eis zu bringen.

War die Spielpause seit dem DEL-Stopp im März dafür nicht viel zu lang?

Der Sommer ohne Eishockey war wirklich sehr lang. Von der Fitness her sind wir dadurch aber besser denn je, wir hatten viel Zeit zum Einzeltraining. Das sieht man auch an unserem schnellen Spiel zurzeit. Nach acht Monaten Pause haben wir allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass wir trotz all unserer Euphorie nicht wieder ganz so rasch in unsere alte Form zurückgekommen sind, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben.

Haben Ihnen die Testspiele und der Deutschland Cup zwischendurch geholfen, die Form zu halten?

Absolut! Für mich ist es immer eine Ehre, das deutsche Trikot anzuziehen. Alle Spiele haben uns in dieser Zeit gut getan, egal gegen wen und unter welchen Umständen.

Wie haben Sie diese eishockeyfreie Zeit ansonsten durchgestanden?

Ich hatte die ganze Zeit über Vorfreude, aufs Eis zurückzukehren und habe immer daran geglaubt, dass die Saison dieses Jahr startet. Als ehrgeiziger Typ habe ich mich daher vor allem dadurch motivieren können, meine Leistung aus dem vergangenen Jahr zu bestätigen.

Da Sie es ansprechen: Noch sind sie DEL-Spieler dieses Corona-Jahres 2020. Wie viel bedeutet Ihnen die Auszeichnung?

Es ist einer der wenigen Titel im Mannschaftssport Eishockey, den man alleine gewinnen kann. Ich bin daher sehr stolz darauf, und er ist für mich eine Belohnung für die Arbeit, die ich täglich in mein Spiel stecke. Am liebsten würde ich noch einmal ausgezeichnet werden

.

Sind Sie grundsätzlich zufrieden mit der Entscheidung des DEL-Starts am 17. Dezember. Oder sehen Sie Risiken trotz des neuen Konzepts?

Ja, das bin ich! Vor allem damit, dass jetzt doch ein Play-off stattfindet. Darauf habe ich sehr gehofft. Jeder, der Eishockey liebt, möchte ein Play-off spielen, das ist etwas ganz anderes als ein reguläres Spiel. Die Idee einer Nord- und einer Südgruppe ist außerdem eine sehr gute Lösung, um die Reisekosten und auch das Infektionsrisiko zu senken. Wir müssen sowieso mit dem zufrieden sein, was wir unter den gegebenen Umständen haben. Das schlimmste wäre jetzt, wenn die Saison wegen Corona-Fällen verkürzt oder doch noch abgesagt wird.

Was würden Sie lauter werdenden Stimmen entgegnen, die sagen, dass der Profisport selbst vor leeren Rängen in Corona-Zeiten ganz aussetzen sollte?

Ich persönlich bin sehr weit weg von den politischen Entscheidungen, die kann ich natürlich nicht beeinflussen und auch nicht kommentieren. Was ich aber als Spieler tun kann, ist, mich konsequent an die Vorgaben zu halten und alles daran zu setzen, eine Infektion zu verhindern. Es ist die Aufgabe jedes Profis, jetzt auch zu verzichten. Wir als Profis wollen spielen, das ist unser Beruf, und wir sind uns der Verantwortung bewusst, die damit verbunden ist.

Wie optimistisch blicken Sie ins Jahr 2021?

Die positiven Nachrichten über den Corona-Impfstoff lassen mich hoffen, dass wir 2021 langsam in unseren Alltag zurückkehren können. Ich hoffe auch, dass die Menschen- wie ich- daraus gelernt haben, das zu schätzen, was sie vor der Krise hatten und als selbstverständlich gesehen haben. Ich blicke zuversichtlich auf 2021.

Jetzt geht es für die Eisbären jedenfalls erst einmal im Magentasportcup gegen Schwenningen. Sie selbst werden geschont und sind nicht dabei. Wie hungrig sind Ihre Teamkollegen auf eine Revanche?

Wir sind heiß, wir wollen den Sieg und wir sind auf dem richtigen Weg dorthin, auch wenn es sicher kein einfaches Spiel wird. Wenn wir aber verlieren sollten – wovon ich nicht ausgehe – dürfen wir auf jeden Fall die Geduld nicht verlieren.

Und Ihr Tipp für das Spiel?

3:2 für die Eisbären.

