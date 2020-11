Stürmer Louis-Marc Aubry verlässt die Eisbären Berlin

Berlin. Ausgelaufen ist sein Vertrag zwar schon im Sommer. Aber erst am Montagabend wurde bekanntgegeben, dass Angreifer Louis-Marc Aubry von den Eisbären zum Liga-Konkurrenten ERC Ingolstadt nach Bayern gewechselt ist. Der 29-jährige Kanadier war zuvor drei Jahre lang für die Berliner aufs Eis gegangen.

„Louis-Marc ist ein gestandener DEL-Spieler im besten Eishockey-Alter, der sehr körperlich spielt und dahin geht, wo es weh tut“, sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell, „aufgrund seiner achtwöchigen Verletzungspause hatte er nicht sein bestes Jahr, aber er hat in Berlin gezeigt, dass er auch ein echtes Play-off-Monster sein kann.“

Eisbären Berlin beglückwünschen Aubry

Für Aubry selbst ist der Wechsel offensichtlich ein Glücksfall. „Ich habe am 11. November Geburtstag und an dem Tag habe ich auch den Anruf von Larry Mitchell bekommen“, so der 1,93 Meter große Stürmer, „von daher dachte ich, das passt ganz gut.“

Auch interessant : Den Eisbären Berlin mangelt es an Konsequenz

Aus der alten Sportheimat kommen Glückwünsche. „Wir wünschen ihm alles Gute“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee zu der Entscheidung, „es ist eine gute Möglichkeit für ihn. Wir haben natürlich schon länger mitbekommen, dass sich einige Klubs für ihn interessieren.“

Aubry erzielte insgesamt 36 Tore für die Eisbären Berlin

Aubry war in dieser Saison aufgrund einer Knieverletzung auf nur 39 Spiele gekommen, in denen er insgesamt 7 Tore schoss und 14 Treffer vorbereitete. Die Karriere in Berlin begann für den kräftigen Mittelstürmer als Nachverpflichtung von den unterklassigen Grand Rapids Griffins in der Saison 2016/17. Verletzungen bremsten ihn dann aber immer wieder aus. Insgesamt absolvierte er in drei Spielzeiten 136 Spiele für die Eisbären (36 Tore/ 52 Vorlagen/ 88 Scorer-Punkte).

Wie es vom ERC heißt, hat Aubry bereits am Montag am Training in Ingolstadt teilgenommen.

Mehr über die Eisbären lesen Sie hier.