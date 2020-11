Verpatzter Start der Eisbären Berlin beim Eishockey-Magentacup

Berlin. Die Stimmung war vielversprechend. Die Freude der Berliner Eisbären nach über acht Monaten Corona-Zwangspause wieder in einem Eishockey-Turnier spielen zu dürfen , war am Freitagabend im Wellblechpalast in Hohenschönhausen greifbar. Zu den rockigen Klängen von ACDC bewegte sich das Team von Trainer Serge Aubin schon beim Warmlaufen mit aggressiver Körpersprache auf dem Eis, hungrig auf das Duell gegen die Gäste aus Schwenningen.

Doch knapp drei Stunden später folgte auf dieses Hochgefühl Ernüchterung. Trotz all der Erwartungen und Hoffnungen im Vorfeld, verloren die Eisbären Berlin ihr erstes Gruppenspiel im neuen Magentasportcup gegen die Wild Wings deutlich. 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) hieß es nach drei intensiv umkämpften Dritteln.

Eisbären Berlin haben nicht hart genug gekämpft

„Natürlich ist das nicht der Auftakt, den wir wollten“, sagte Aubin nach der Pleite enttäuscht, „ich habe überall Mängel gesehen, die wir beheben müssen.“ Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee stimmte ihm zu: „Wir müssen viel besser werden.“ Die Berliner spielten über weite Strecken zu umständlich und hatten insbesondere Defizite in der Chancenverwertung vorm Tor. „Schwenningen war hier viel konsequenter“, kommentierte Lee.

Auch in den Zweikämpfen konnten sich die schnelleren und agileren Schwarzwälder oft durchsetzen. „Sie sind besser Schlittschuh gelaufen“, so Aubin, „wir haben versucht, zu kombinieren, aber das hat einfach nicht funktioniert. Grundsätzlich haben wir einfach nicht hart genug gekämpft.“

Für die Eisbären Berlin ist es wie ein verpatzter Saisonstart

Während der frühe Treffer der Schwenninger nach nur 28 Sekunden noch in der achten Minute von Stürmer Parker Tuomie ausgeglichen werden konnte, entglitt den Eisbären das Spiel darauf zusehends. Vor allem in den ersten 40 Minuten zeigten sie wenig Durchschlagskraft, verloren oft den Fokus, wirkten unkonzentriert. Zwar konnten sie sich immer wieder in den gegnerischen Strafraum kämpfen, dort scheiterten die Eisbären-Stürmer aber nicht zuletzt auch am starken Schwenninger Torwart Joacim Eriksson.

Im zweiten und im letzten Drittel hagelte es dann insgesamt vier Gegentreffer, obwohl die Eisbären zunächst motiviert und angriffslustig aus den Pausen zurück aufs Eis gefahren waren. Selbst ein Gnadentreffer zum Abschluss gelang ihnen trotz zahlreichen Versuchen nicht.

„Wir haben unser Spiel leider nicht konsequent durchgezogen und das hat Schwenningen ausgenutzt, vor allem mit den beiden Powerplaytoren im zweiten Drittel“, sagte Tuomie, „im Schlussdrittel hatten wir noch einige gute Aktionen, aber es hat nicht gereicht.“ Ein Dämpfer, der offensichtlich tief sitzt.

„Das ist nicht einzuordnen wie ein Freundschaftsspiel. Das ist tatsächlich wie ein Saisonstart“, betonte denn auch Kapitän Frank Hördler.

Für die Eisbären Berlin geht es jetzt gegen Mannheim

Schwenningen übernimmt mit diesem Sieg die Tabellenführung der Gruppe B nach dem ersten Spieltag, gefolgt vom punktgleichen EHC Red Bull München, der seine Auftaktpartie am Donnerstag gegen die Adler Mannheim mit 3:2 gewinnen konnte. Den Eisbären bleibt Zeit bis zum 25. November, um sich in Schwenningen für die Niederlage zu revanchieren. Zuvor geht es aber am 19. November auswärts gegen den großen Liga-Rivalen Mannheim und am 21. November gegen München.

Die beiden weiteren Berliner Heimspiele der Gruppenphase gegen Mannheim (3. Dezember) und München (5. Dezember) werden ohne Publikum in der Mercedes-Benz Arena stattfinden.

Coach Aubin gibt sich trotz der Ernüchterung vom Freitagabend aber in Bezug auf die nächsten Partien optimistisch: „Das war lediglich das erste Spiel im Turnier, wir haben ein junges Team und werden daraus lernen.“ Lernen, damit aus dem gedämpften Hochgefühl endlich auch ein Sieg entstehen kann.

