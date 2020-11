Generalprobe für die Eisbären Berlin und die DEL

Wie zuletzt in einem Testspiel Mitte Oktober treffen die Eisbären Berlin in Gruppe B des Magentsport Cups auf Red Bull München.

Die Eisbären Berlin starten am Mittwoch in den Magentasport Cup – den ultimativen Testlauf für die DEL-Saison.

Berlin. Eisbären-Chef Peter John Lee wird wohl noch nie einer Partie so sehr entgegen gefiebert haben, an der sein eigenes Team eigentlich keinerlei Anteil hat. Doch wenn die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Mittwoch die Krefeld Pinguine zum Auftakt des neuen Magentasport Cups empfangen (19.30 Uhr, Magentasport), geht es um mehr als das bloße Duell zweier Gegner aus der Liga. Es geht um ein Lebenszeichen des gesamten deutschen Eishockeys.