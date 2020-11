Deutschland Cup ist auch für die Eisbären Berlin eine Befreiung

Berlin. Endlich wieder Eishockey. Die Erleichterung und die Hoffnung, mit denen der diesjährig abgespeckte Deutschland Cup aus allen Ecken der Eishockey-Welt hierzulande bedacht wird, sprechen Bände.

Bände über den großen Hunger der Klubs und insbesondere des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach fast acht Monaten Pflichtspielpause endlich wieder auf dem Eis zu stehen. Den Puck endlich wieder in einem professionellen Wettkampf in das gegnerische Tor zu schießen. „Ganz klar, das ist ein Lebenszeichen unseres Sports: Wir sind wieder da“, sagte DEB-Präsident Franz Reindl voller Stolz.

Deutschland Cup in Krefeld startet am Donnerstag mit Eisbären-Berlin-Spielern

Denn wenn der Deutschland Cup am Donnerstag mit dem Duell der deutschen Nationalmannschaft gegen das Olympia-Perspektivteam „Top Team Peking“ (19.45 Uhr, Sport1 und Magentasport) in Krefeld startet, ist das vor allem dem unerbittlichem Kampf des DEB zu verdanken.

Trotz coronabedingter Absagen aller internationalen Gäste außer Lettland bei diesem Heimturnier. Und trotz wirtschaftlichen Verlusten, die dem in höchstem Maße von Zuschauereinnahmen abhängigen deutschen Eishockey ohne Publikum unweigerlich drohen. Hauptsache, es kann nach dem frühzeitigen Abbruch der Liga im März und dem Wackeln des Starts der neuen Spielzeit am 18. Dezember überhaupt weitergehen.

Deutsches Eishockey wie Eisbären Berlin schwer von Corona betroffen

Kaum ein Sport hat aufgrund fehlender Fans so unter der Corona-Krise, Absagen und Verschiebungen gelitten wie das Eishockey. Länderspiele, die Weltmeisterschaft und die Eishockey Champions League fielen nacheinander der Pandemie zum Opfer. „Ein absolutes Horrorszenario“, so Reindl. Mit noch unvorhersehbaren negativen Auswirkungen auf Spieler, Angestellte und vor allem auch den Nachwuchs der Liga.

Denn während andere Sportarten schon lange oder bald wieder in den normalen Ligabetrieb starten können, werden die 14 Klubs der höchsten deutschen Spielklasse erst am 19. November entscheiden, ob es mit dem bereits zweimal verschobenen Saisonstart am 18. Dezember klappen wird. Oder nicht.

„Das sind etwa 300.000 Euro, die fehlen“, sagte Reindl daher offen über die Einbußen beim Deutschland Cup, aber er sagte eben auch: „Die Tatsache, präsent zu sein, den Eishockeysport zu zeigen, die Nationalmannschaft zusammenkommen zu lassen, geht einfach vor.“

Söderholm und Pantkowski positiv auf Corona getestet

Wie wichtig der Cup, der bis Sonntag in vier Jeder-gegen-jeden-Spielen mit nur drei Mannschaften aus zwei Nationen ausgetragen wird, für das deutsche Eishockey ist, betont auch der kurzfristig für Nationaltrainer Toni Söderholm eingesprungene Stefan Ziesche: „Die Jungs sind absolut happy, hier zu sein. Die Freude kann man greifen. Es ist toll, wie motiviert sie sind.“

U18-DEB-Coach Ziesche und der Bremerhavener Trainer Thomas Popiesch vertreten den 42-jährigen Finnen Söderholm, der diese Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde und daher nur per Videostream Kontakt zu seinen Spielern halten kann. „Das ist ganz klar die größte persönliche Enttäuschung, die ich selbst als Spieler oder Trainer erlebt habe“, kommentierte Söderholm die unschöne Situation.

Am Mittwoch wurde derweil auch der „Top Team Peking“-Torhüter Mirko Pantkowski von der Düsseldorfer EG positiv getestet. Seinen Platz nimmt nun Mannschaftskollege Hendrik Hane ein.

Eisbären Berlin wollen in Deutschland Cup Spielpraxis erlangen

Zum A-Kader von Söderholm gehören mit Torhüter Mathias Niederberger, Verteidiger Leon Gawanke und den Stürmern Parker Tuomie und Marcel Noebels vier Eisbären aus Berlin. Sie befinden sich bereits seit vergangenen Sonntag in Team-Isolation in Krefeld.

„Wir wollen die Spiele sinnvoll nutzen, um der Sportart Leben zu geben“, bekräftigte Noebels, ließ aber auch augenzwinkernd Sorge nach so langer Spielpause durchblicken: „Drei Spiele in vier Tagen - ich hoffe, dass wir die alle überleben.“

Dass es im Spiel der Eisbären nach langer Pause tatsächlich so einiges zu verbessern gäbe, zeigte nicht zuletzt die unerwartete Schlappe gegen den Zweitligisten Bad Nauheim (3:4) im Testspiel vergangenen Sonntag. „Ich hoffe, dass dieses Turnier einwandfrei über die Bühne geht“, sagte Noebels daher, „wir wollen mit unserem Alltag auch danach weitermachen.“ Und mehr Spielpraxis erlangen.

Weiter würde es aller Voraussicht nach am 18. November mit dem Magentasport Cup gehen, in welchem acht der 14 Eishockey-Klubs bis Mitte Dezember gegeneinander antreten. Die DEL2 und die drittklassige Oberliga starten schon am Wochenende wieder mit dem Spielbetrieb.

