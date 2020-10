Elf Eisbären Berlin für Deutschland Cup in Krefeld nominiert

Berlin. Lange hing seine Austragung am seidenen Faden. Am Mittwoch wurde dann aber doch bekannt, dass der Deutschland Cup in der Yayla-Arena in Krefeld vom 5. bis zum 8. November ohne Zuschauer stattfinden kann. Allerdings nehmen erstmals seit 1987 nur drei Mannschaften an dem internationalen Eishockey-Turnier teil.

Neben Deutschland und Lettland notgedrungen auch das deutsche Olympia-Perspektivteam „Top Team Peking“. Denn zuvor hatten unter anderem die Nationalmannschaften von Russland, der Slowakei, der Schweiz und Norwegen aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie abgesagt. Seit 2008 wird das Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) dabei eigentlich mit vier teilnehmenden Teams gespielt.

Mehr Turnier-Spielpraxis für die Eisbären Berlin

Für die Eisbären aus Berlin ist das zumindest sportlich gesehen erst einmal keine allzu schlechte Nachricht. Bis zu elf Vertreter von der Spree sind so nun in zwei Mannschaften für den traditionsreichen Cup am Niederrhein nominiert worden, um wieder etwas Spielpraxis zu erlangen.

„Ich freue mich sehr, dass so viele unserer Spieler mit dabei sein werden“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee über die Entscheidungen, „das ist sehr positiv für uns.“

Elf Berliner Eisbären in zwei Kadern

So berief Bundestrainer Toni Söderholm Torhüter Mathias Niederberger (27), Verteidiger Leon Gawanke (21) und die Stürmer Marcel Noebels (28) und Parker Tuomie (24) in den A-Kader. Auch Eisbären-Physiotherapeut André Kreidler gehört dem erweiterten Team an. Für Gawanke, der zurzeit von den Winnipeg Jets an die Eisbären Berlin ausgeliehen ist, ist es das Debüt im Nationalteam.

„Den Kader wollen wir jetzt auch Richtung WM im Auge haben, denn es kann sein, dass die NHL-Spieler nicht dort sind“, kommentierte Söderholm, „es ist ganz bewusst eine Mischung aus Erfahrung und Jugend.“

Für das von U20-Trainer Tobias Abstreiter gecoachte „Top Team Peking“ sind zudem Torhüter Tobias Ancicka (19), Verteidiger Kai Wissmann (24) und die Stürmer Lukas Reichel (18), Haakon Hänelt (17) und Nino Kinder (19) von den Eisbären nominiert. Zudem steht Verteidiger Eric Mik (20) auf Abruf bereit.

„Im Top Team Peking sind auch Spieler mit internationaler Erfahrung, die sich durch unser Nachwuchssystem gearbeitet haben“, so Söderholm, „dass wir jetzt die Möglichkeit haben, zwei wettbewerbsfähige Teams zu stellen, ist auch ein Zeichen an Europa, dass im deutschen Eishockey viel Gutes passiert ist.“

Isolierung hat keine Auswirkungen auf Testspiele der Eisbären Berlin

Die Austragung des Deutschland Cups wurde nach über sieben Monaten Spielpause vor allem von Söderholm und dem DEB vorangetrieben. Aus sportlichen und öffentlichkeitswirksamen Gründen, wie es hieß. „Ich bin unwahrscheinlich froh, dass es jetzt wieder los geht“, sagte der Bundestrainer.

Und das, obwohl das Turnier für den DEB ohne Zuschauereinnahmen zu einem wirtschaftlichen Verlust mit Ansage werden wird. „Die Austragung ist trotzdem ein wichtiges Zeichen für das deutsche Eishockey“, sagte Lee. Dass es auch in Berlin vorerst keine Zuschauer geben wird, ist seiner Meinung nach ebenso wie beim Deutschland Cup aber eine richtige Entscheidung: „Wir wollen nie im Leben ein Hotspot werden. Wir wollen, dass für unsere Zuschauer alles sicher ist.“

Um den Cup daher nicht noch anderweitig durch das Coronavirus zu gefährden, werden die drei Teams vor und während des Wettbewerbs streng isoliert. Auswirkungen auf die Testspiele der Eisbären am Freitag gegen die EC Kassel Huskies (19.30 Uhr, Sprade.TV) und am Sonnabend gegen den EC Bad Nauheim (14.30 Uhr, Sprade.TV), beides Zweitligisten, hat das aber nicht. „Eine Gruppe fährt am Sonntag nach Krefeld“, so Lee, „die andere erst am Dienstag.“

Für die Eisbären Berlin geht es im Magentacup weiter

Ab kommenden Donnerstag (19.45 Uhr) bis Sonntag findet dann täglich je ein Spiel des Deutschland Cups im Modus jeder gegen jeden statt. Am Sonntag (14.30 Uhr) wird das Finale ausgetragen. Alle Spiele werden von Magentasport übertragen, das Donnerstag- und das Sonnabendmatch zusätzlich von Sport1.

Für die Eisbären würde es Stand jetzt danach im Magentasport Cup ab dem 11. November ins nächste, diesmal nationale Turnier gehen. Ob die reguläre DEB-Saison am 18. Dezember starten kann, ist derweil noch immer unklar. Das hängt für Lee von der Entwicklung der Pandemie ab: „Der Wille der Klubs ist da. Aber wir müssen schauen, wie die zweite Welle abläuft.“

Mehr zu den Eisbären Berlin lesen Sie hier.