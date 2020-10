So nutzen die Eisbären die Tests gegen München

Berlin. Wie es momentan um das Berliner und auch das deutsche Eishockey bestellt ist, erkennt man - am Applaus. Beifall für den Gegner scheint vom Sportsgeist her zwar wünschenswert, ist aber doch eher selten Realität.

Als die Eisbären Berlin am vergangenen Wochenende mit Red Bull München jeweils sonnabends und sonntags den Erstplatzierten der im März abgebrochenen Hauptrunde der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Wellblechpalast in Hohenschönhausen zum Testspiel empfingen, entwickelte sich das Phänomen jedoch beim Einlaufen der Bayern wie von selbst.

Das freundschaftliche Klatschen der 214 zugelassenen Berliner Fans zeugte von der Euphorie, nach über sieben Monaten endlich wieder ein Eishockey-Match in der Hauptstadt zu sehen. Und dann auch noch gegen einen qualitativ so hochwertigen Gegner wie München.

Eisbären Berlin verlieren und gewinnen gegen Red Bull München

Wenig harmonisch ging es dementsprechend nach der Begrüßung auf dem Eis zu. In zwei intensiven Duellen mussten sich die Eisbären den „Bullen“ zunächst am Sonnabend geschlagen geben (2:3), errangen am Sonntag jedoch einen hart umkämpften Sieg (1:0). „Es war zu sehen, dass wir noch etwas rostig sind. Aber mir hat der Einsatz gefallen“, sagte Eisbären-Trainer Serge Aubin.

Abgesehen von dem sportlichen Erfolg nach langer Wettkampfpause, ging es Aubin vor allem um eins: sein junges Team, das neben dem Training noch nicht wirklich miteinander agiert hat, zusammenzuschweißen. Und die Einsatzfähigkeit zu testen.

Lukas Reichel zweimal auf dem Eis

„Die Spieler lernen sich besser kennen“, so Aubin, „das hilft, Freundschaften und eine familiäre Atmosphäre aufzubauen, die uns hoffentlich dabei hilft, es durch diese harten Tage zu schaffen.“ Im Kader befinden sich derzeit auch fünf von den Los Angeles Kings aus der nordamerikanischen Profiliga NHL ausgeliehene Talente. An beiden Aufeinandertreffen wurden Stammspieler wie Neu-Kapitän Frank Hördler teilweise geschont und Zugänge wie Mathias Niederberger zu ihrem ersten Einsatz gebracht.

Auch das 18 Jahre alte Riesentalent Lukas Reichel wurde zweimal aufgestellt. „Lukas ist offensichtlich viel stärker in diesem Jahr. Er wiegt acht Kilo mehr und ist auch mental weiter“, sagte Aubin, „er muss jetzt damit umgehen, in den entscheidenden Momenten auf dem Eis zu stehen.“

Erste Partie gegen München zeigt Schwächen

Dass dabei bei den Eisbären im Spielfluss noch Luft nach oben ist, verdeutlichte gerade die verlorene Partie am Sonnabend (0:2, 2:0, 0:1). Das erste Drittel schienen die Berliner regelrecht zu verschlafen. „Am Anfang hat man gemerkt, dass München schon einige Testspiele mehr bestritten hatte als wir“, so Eisbären-Stürmer Parker Tuomie, „sie waren gut organisiert und haben uns das Leben unheimlich schwer gemacht. Ab dem zweiten Drittel haben wir dann aber immer besser ins Spiel gefunden und konnten dagegenhalten“.

Tuomie muss es wissen - er erzielte in der 32. Minute sein erstes Tor im Eisbären-Trikot. In der 39. steuerte Marcel Noebels schließlich den zweiten Treffer bei. Trotz stetig zunehmenden Scheibenbesitz war es im letzten Drittel ein Wechselfehler im Eisbären-Lager, der den Münchner Philip Gogulla in der 59. den Puck zur Entscheidung versenken ließ.

Eisbären Berlin verbessern sich von Spiel zu Spiel

Ihre Klasse konnten die Berliner dann am Sonntag aber doch noch unter Beweis stellen. Im starken ersten Shotout von Torhüter Mathias Niederberger entschied das Premieren-Tor von Verteidiger Eric Mik im zweiten Drittel die Partie (0:0,1:0,0:0).

„Mathias Niederberger hat heute einen herausragenden Job abgeliefert und uns den Sieg gesichert“, kommentierte Trainer Aubin den Torhüter-Test, „insgesamt war das Wochenende sehr gut für uns, aber wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Man sieht allerdings auch, dass wir von Spiel zu Spiel besser werden.“ Obgleich der Erfolg gegen Zweitligist Weißwasser (4:1) vor knapp einer Woche in dieser Bilanz sicher anders zu bewerten ist.

Unsichere Zukunft für das deutsche Eishockey

Der Sieg gegen München wird daher trotz offensichtlicher Schwächen Balsam für die Berliner Seele sein in Anbetracht der Unsicherheit, die gerade in der DEL vorherrscht. Nach der Absage der Champions Hockey League (CHL) befinden sich die Eisbären wie alle deutschen Hockey-Klubs in einer schwierigen Situation. Nach wie vor ist nicht sicher, ob es am 18. Dezember überhaupt mit der deutschen Liga weitergehen wird.

„Wir hätten natürlich gerne ein paar Antworten, aber wir müssen einfach weitermachen“, sagte Aubin mit Blick auf die ungewisse Zukunft. Denn eins ist klar: Ein wirklich aufeinander abgestimmtes Team kann er nur in regelmäßigen Pflichtspielen zusammenschweißen.

