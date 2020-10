Eisbären müssen ohne Champions League planen

Wann die Eisbären Berlin wieder auf dem Eis stehen ist offen. In der Champions Hockey League diese Saison jedenfalls nicht.

Die Saison in der Champions Hockey League wurde abgesagt. Für die Eisbären werden die Aussichten immer schlechter.

Berlin. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Saison der Champions Hockey League (CHL) abgesagt worden. Die Eisbären Berlin müssen damit genauso wie Red Bull München, Adler Mannheim und die Straubing Tigers auf ihre Reisen durch Europa verzichten.

„Die Gesundheit und Sicherheit aller teilnehmenden Teams ist von höchster Priorität und angesichts der aktuellen Entwicklung der epidemiologischen Situation sind wir leider nicht in der Lage zu garantieren, dass alle Beteiligten immer in guter Gesundheit und ohne Quarantäne-Auflagen heimkehren können, ganz gleich wie ausgereift unsere Schutzkonzepte sind“, sagte CHL-Präsident Peter Zahner am Dienstag nach einer außerordentlichen Video-Konferenz. „Die Pandemie befindet sich außerhalb unserer Kontrolle. Diese Tatsache müssen wir leider akzeptieren“, meinte der Schweizer.

Deutsche Eishockey Liga momentan nicht spielfähig

Die Champions Hockey League wurde zur Saison 2014/15 als europaweiter Eishockey-Wettbewerb eingeführt. 32 Klubs sollten in dieser Saison teilnehmen und um die European Trophy im Eishockey spielen. „Letztendlich gelangte der CHL-Vorstand zu dem sehr schwierigen Fazit, dass die Austragung der Saison 2020/21 weder für die Champions Hockey League noch die teilnehmenden Klubs praktikabel ist, sowohl im Hinblick auf den Spielbetrieb als auch auf die Finanzen“, sagte Zahner in der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.

Die Deutsche Eishockey Liga hatte im März bereits als erste Liga des Landes überhaupt nach der Hauptrunde die Saison ohne Meister abgebrochen. Auch in diesem Winter sieht sie sich wegen der Abhängigkeit von Zuschauereinnahmen bislang - im Gegensatz etwa zur Handball- oder Basketball-Bundesliga - derzeit nicht in der Lage, mit dem Spielbetrieb zu starten.

