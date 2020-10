Chicago holt das Eisbären-Talent Reichel in die NHL

Berlin. Es war schon tief in der Nacht, doch Lukas Reichel war hellwach. Als die Chicago Blackhawks in der jährlichen Talentewahl der NHL in der ersten Runde an 17. Stelle an der Reihe waren, sprang der Stürmer der Eisbären Berlin plötzlich auf und stieß einen lauten Schrei aus. Der Klub aus der besten Eishockeyliga der Welt hatte ihn gewählt, sich damit die Rechte an dem 18-Jährigen gesichert – und ihm den Weg einer NHL-Karriere eröffnet.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung“, sagte Reichel, „ich bin überglücklich und kann es noch nicht wirklich begreifen.“ Für den Angreifer, der vergangene Saison in seinem ersten Profijahr in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwölf Tore erzielte, waren die Blackhawks immer eines seiner Lieblingsteams. „Wenn ich mir ein Team hätte aussuchen dürfen, wären es die Blackhawks gewesen“, so der Berliner, der als erster aktiver Eisbären-Profi in der ersten Runde des Drafts gezogen worden ist.

Mannheimer Stützle wird an dritter Stelle von Ottawa gezogen

Gleich drei Deutsche hatten gute Chancen, in der ersten Runde von den NHL-Teams ausgewählt zu werden. Der Mannheimer Tim Stützle wurde an Nummer drei von den Ottawa Senators gezogen und damit an gleicher Position wie 2014 Leon Draisaitl, der aktuelle MVP der NHL von den Edmonton Oilers. John Peterka aus München, der sogar höher gelistet war als Reichel, fand in der ersten Runde keinen Abnehmer und wird nun Mittwochabend in der zweiten Runde an der Reihe sein.

Die Eisbären, viele aus dem Team und der Geschäftsführung sowie die Familie von Reichel hatten die Internet-Übertragung des Drafts gemeinsam verfolgt, sind stolz auf ihren Stürmer. „Er hat diese Draftposition absolut verdient. Chicago ist eine Top-Organisation, in welcher er eine große Chance hat, sich weiterzuentwickeln und sich für die NHL zu empfehlen. Ich bin mir sicher, dass er das Zeug dazu hat“, so Geschäftsführer Peter John Lee.

