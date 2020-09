Eisbären Berlin holen NHL-Quintett aus Los Angeles

Alex Turcotte spielte in der vergangenen Saison an der Universität von Wisconsin und trainiert nun bei den Eisbären Berlin mit.

Berlin. Die Eisbären Berlin bekommen Zuwachs aus Übersee. Vom Partnerklub Los Angeles Kings aus der nordamerikanischen NHL kommen die Top-Talente Alex Turcotte (19), Tyler Madden (20), Akil Thomas (20), Aidan Dudas (20) und Jacob Ingham (20) leihweise in die Hauptstadt. Das Quintett soll am Trainingsbetrieb teilnehmen, der in Vorbereitung auf die Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag gestartet ist, bis die NHL in die kommende Spielzeit beginnt.

NHL-Spieler sollen Trainingsniveau bei den Eisbären erhöhen

„Wir freuen uns sehr, dass diese jungen Top-Talente bei uns mittrainieren. Sie alle haben das Zeug, in den kommenden Jahren in der NHL zu spielen und werden das mit Sicherheit in jeder Einheit unter Beweis stellen. Ich bin mir sicher, dass sie unser Trainingsniveau erhöhen werden“, sagte Sportdirektor Stephané Richer. Sowohl die Berliner als auch die Kings gehören zur Anschutz Entertainment Group.

„Die enge Verbundenheit der Eisbären Berlin und LA Kings ermöglicht uns, den jungen Spielern eine besondere Chance zu bieten, von der alle Seiten profitieren werden“, sagte Luc Robitaille, Präsident der LA Kings und seit 2017 Aufsichtsratsvorsitzender der Eisbären Berlin. Mit Alex Turcotte kommt auch der Top-Draft der Kings aus dem Vorjahr in die Hauptstadt.

