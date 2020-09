Eisbären Berlin: Raus aufs Eis

Die Eisbären Berlin starten in die Vorbereitung auf die neue Saison. Vieles ist allerdings noch ungewiss bei den Berlinern.

Berlin. Wenn die ganze Meute wieder raus aufs Eis stürmt, wird es still sein im Wellblechpalast. Ganz anders also, als die Eisbären Berlin es gewohnt sind. Normalerweise kommen hunderte Fans, wenn die Profis ihr erstes Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolvieren. Doch die Umstände lassen das diesmal nicht zu.