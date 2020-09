Eisbären Berlin starten am Dienstag ins Teamtraining

Eisbären-Trainer Serge Aubin wird am Dienstag mit dem Team in die Vorbereitung starten.

Die Eisbären Berlin steigen in die Vorbereitung auf die neue Saison in der DEL ein, die am 13. November beginnen soll.

Berlin. Die meisten Spieler sind ohnehin schon länger in Berlin, zuletzt trafen auch Pierre-Cédric Labrie, Mark Olver und Ryan McKiernan in der Hauptstadt ein. Die Mannschaft der Eisbären Berlin ist also nahezu vollzählig, viele der Profis haben bereits ihre obligatorischen medizinischen Test absolviert. Wann beginnt nun also die offizielle Saisonvorbereitung? Das war zuletzt eine Frage, auf die es keine Antwort gab.

Jetzt haben sich Berliner entschieden, am kommenden Dienstag, 22. September mit dem Teamtraining und damit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu starten. Die Spielzeit soll am 13. November beginnen, am 17. November fängt zudem die Champions Hockey League, für die die Eisbären qualifiziert sind, mit dem Erstrundenduell gegen Lulea Hockey (Schweden) an.

Erstmals seit März wieder gemeinsam auf dem Eis

Damit geht der DEL-Rekordmeister in eine siebenwöchige Präparation für die neue Spielzeit. Ob der Kader so bleibt, hängt stark davon ab, wie sich der Markt entwickelt und welche Möglichkeiten sich abzeichnen bezüglich der Einnahmesituation, also von der Anzahl der zugelassenen Zuschauer. Dabei sind Vorhersagen derzeit nicht möglich.

Vorerst sind die Berliner froh, wieder alle Spieler gemeinsam mit Trainer Serge Aubin auf das Eis schicken zu können. „Wir wollen gleich Gas geben, aber wir müssen nach der langen Pause sehr aufpassen“, sagt der Kanadier, dessen Team zuletzt Anfang März im Einsatz war, bevor die Saison vor dem Start des Play-off abgebrochen worden war.

Alle Einheiten werden wegen strenger Hygiene-Vorgaben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. „Damit die Fans der Eisbären Berlin das erste Training zumindest virtuell verfolgen können, übertragen die Eisbären diese Übungseinheit in Kooperation mit Overtime Radio ab 17 Uhr live auf sportdeutschland.tv“, hieß es allerdings in einer Mitteilung der Berliner.

