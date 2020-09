Eisbären Berlin ohne Heimspiel in der Champions League

Berlin. Für die Eisbären Berlin steht die nächste Verschiebung an. Der bereits auf den 6. Oktober zurückdatierte Start der Champions Hockey League (CHL) wurde nun auf den 17. November verlegt. Die Hoffnung, schon vor dem für den 13. November avisierten Beginn der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder in den Wettkampfbetrieb einsteigen zu können, hat sich damit nicht erfüllt.

„Unglücklicherweise hat sich die Situation nicht so entwickelt, dass wir den Start im Oktober durchführen können, da die Reisebeschränkungen den Wettbewerb behindern“, sagt Peter Zahner, Präsident der CHL. Von der ursprünglich vorgesehenen Gruppenphase hatte sich die Liga bereits bei der ersten Verschiebung verabschiedet und ein K.o.-Format beschlossen.

Am 17./18. November spielen die Eisbären Berlin in Lulea

Das bleibt zwar erhalten, aber die Eisbären Berlin verlieren nun ihr Heimspiel. Denn der Spielplan wurde komprimiert, es wird in den ersten beiden Runden zwei direkt aufeinanderfolgende Partien geben. Nach dem 17. November wird also sofort am 18. November das Rückspiel ausgetragen. Den Heimzuschlag dafür erhält jeweils der Kontrahent, der in der Rangliste höher gewertet wird.

Im Fall der Berliner ist das dann Lulea Hockey, der CHL-Sieger von 2015 und Halbfinalist der vergangenen Saison. Eine überaus schwierige Aufgabe für die Eisbären, die allerdings bei ihrem bislang vorletzten Auftritt in der CHL auch zeigten, dass sie Lulea schlagen können. 2016 gewannen die Berliner beide Spiele der Gruppenphase, sowohl daheim als auch auswärts, gegen die Nordschweden (2:1 und 5:2).

