Eisbären feiern ein ganz besonderes Jubiläum

Berlin. Die Helme für die neue Saison soll bitte niemand falsch deuten. Wenn ab November wieder der Puck über das Eis rutscht in der deutschen Eishockey Liga (DEL), werden die Eisbären Berlin ihm mit golden glänzender Kopfbedeckung hinterherjagen. Das sei kein Hinweis auf die Ambitionen, keine Kampfansage an die Konkurrenz, so Geschäftsführer Peter John Lee. „Ich glaube, wir hatten schon jede andere Farbe“, so der Klubchef zum neuen Design.

Natürlich wollen die Berliner trotzdem um den Titel mitkämpfen, das ist immer der Anspruch. Diesmal würden gute Ergebnisse aber besonders passen, denn die Berliner gehen in eine für den Klub spezielle Spielzeit. An diesem Montag vor 25 Jahren wurde erstmals ein Hauptsponsorenvertrag mit der Gasag unterzeichnet. Das Unternehmen steht seither ununterbrochen an der Seite des Klubs. „Es gibt keinen treueren Partner im Profisport“, sagt Lee. Auch dazu geben die Helme ein gutes Bild ab.

Eisbären feiern mit Sportsenator Geisel

Mit einer kleinen Feierstunde würdigen Eisbären und Gasag ihre Partnerschaft. An dem Ort, an dem 1995 die erste Unterschrift unter die Sponsorenvereinbarung gesetzt worden ist: dem Kempinski-Hotel. Auch Sportsenator Andreas Geisel (SPD) wird dabei sein. „25 Jahre haben uns zusammenwachsen lassen, so dass aus einem reinen Sponsorship eine Partnerschaft und Freundschaft geworden ist,“ sagt Gerhard Holtmeier, Vorstandsvorsitzender der Gasag.

Das Engagement des Energieversorgers geht über das Profiteam hinaus, auch der Nachwuchs wird unterstützt. Gerade in diesen Tagen, in denen die Corona-Krise der Wirtschaft zusetzt und Sponsoren nicht leicht zu finden sind, gibt die Gasag dem Klub damit Stabilität.

