Stürmer Hessler verlässt die Eisbären

Berlin. Zuletzt füllten die Eisbären Berlin ihren Kader deutlich mit jungen Spielern auf, eine ganze Reihe an Talenten wird in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga DEL) für den siebenfachen Meister auflaufen. Ein Nachwuchsakteur kehrt dem Klub nun allerdings den Rücken. Vincent Hessler verlässt den EHC und schließt sich den Nürnberg Ice Tigers an.

Lange hatte der 22-Jährige zuletzt zuschauen müssen, wegen einer Handverletzung verpasste der Stürmer die vergangene Saison komplett. Unter Trainer Serge Aubin kam er in der Liga damit nie zum Einsatz. „Wir haben mit ihm gesprochen, wussten aber nicht, wie sich alles mit seiner Verletzung entwickelt“, sagt Peter John Lee, der Geschäftsführer der Berliner. Da Hesslers Vertrag auslief, planten die Eisbären auch nicht mehr mit ihm. Nürnberg unterbreitetet dem gebürtigen Hauptstädter schließlich ein Angebot, das er nun angenommen hat.

Zwei Tore in 50 DEL-Spielen für die Eisbären

Beim EHC durchlief Hessler alle Nachwuchsstationen, war auch 50 Mal in der DEL im Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. „Er vereint drei der wichtigsten Eigenschaften eines guten Eishockeyspielers: Spielverständnis, sehr gute physische Voraussetzungen und den unbedingten Willen“, sagt Nürnbergs Sportdirektor André Dietzsch. Anfang 2019 absolvierte er sogar seine ersten beiden Länderspiele im Top-Team Peking.

Bei seinem Heimklub war nun aber kein Platz mehr. „Wir können nicht alle Talente halten, freuen uns aber immer, wenn wir Spieler in die DEL bringen können“, so Lee.

