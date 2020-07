Trotz Corona: Eisbären Berlin brauchen doch kein Vollvisier

Berlin. Das Vollvisier ist kein Thema mehr. Ursprünglich hatten sie beim Eishockey mal überlegt, ob der komplett vor dem Gesicht verkleidete Helm in Zeiten von Corona eine gute Idee sein könnte. Doch bei der Erstellung des Hygiene- und Zuschauerkonzeptes durch eine Task Force wurde dies verworfen. „Es gibt nur ganz wenige Kontaktzeiten, Spielsituationen werden sehr schnell aufgelöst im Eishockey“, sagte Stefan Schaidnagel, Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), bei der Präsentation des Konzeptes. Außerdem würden die Partikel durch die Kälte des Eises schnell zu Boden fallen.

Ganze 81 Seiten umfasst es, zweieinhalb Monate Arbeit stecken drin. Das in einer Kooperation des Verbandes und der Ligen erstellte Konzept beschreibt die Rahmenbedingungen für einen Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb und versteht sich als Leitfaden für die Klubs von den Profiligen über den Nachwuchs bis hin zum Freizeit- und Breitensport. „Wir haben versucht herauszustellen, was machbar ist“, so Schaidnagel. Eine Komplettlösung sei das Konzept allerdings nicht.

Eisbären Berlin wollen ab Ende Juli Eistraining anbieten

Vielmehr bietet es eine Orientierung, mit der nun überall standortspezifische Überlegungen vorangetrieben werden können. „Wir schauen uns das jetzt an und lassen das in unsere Arbeit einfließen“, sagt Stéphane Richer, Sportdirektor der Eisbären Berlin. Da der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bereits einige Profis im Sommertraining ohne Eis trainieren lässt, sind schon erste Schritte getan. Für die Rückkehr auf das Eis „ist das DEB-Konzept ein guter Wegweiser für uns“, so Richer.

Ende Juli sollen die ersten Spieler die Chance haben, wieder auf Eis zu trainieren. Bis das gesamte Team gemeinsam in die Saisonvorbereitung einsteigt, ist noch etwas Zeit. Sollte die Champions Hockey League wie geplant Anfang Oktober starten, würde die Mannschaft von Trainer Serge Aubin Mitte September zusammenkommen. Der DEL-Beginn ist auf Anfang November verlegt worden.

Enge Zusammenarbeit zwischen Eisbären und Arena

Dann soll möglichst auch wieder mit Zuschauern gespielt werden. Dazu bietet das DEB-Konzept ebenfalls Anregungen. In Berlin bei den Eisbären wird diesbezüglich eng mit der Mercedes-Benz Arena zusammengearbeitet. „Wir wollen so schnell wie möglich alles vorbereiten und dann präsentieren“, sagt der Sportdirektor, dessen Klub das komplette, auf die speziellen Bedingungen vor Ort abgestimmte Konzept beim zuständigen Gesundheitsamt vorlegen muss.

Die Task Force hofft, mit ihren Ausführungen „dazu beitragen zu können, dass das Eishockey langsam in die Normalität zurückkehrt“, so Schaidnagel. Noch allerdings gibt es keine Reaktionen aus der Politik bezüglich der Tauglichkeit des Konzeptes. „Wir werden das in den kommenden Tagen und Wochen mit den Entscheidungsträgern besprechen“, sagte DEB-Sportdirektor Schaidnagel.

